“A Palermo in via Antonello da Messina all’altezza tra il numero 49 e il 45 c’è stato un grande cedimento stradale molto pericoloso, che è chiuso da molti mesi. Sono venuti parecchie volte dicendo che non vogliono intervenire perché il danno non appartiene al Comune”. La segnalazione è di Paolo Colletta.

“La strada – dice il palermitano nella segnalazione inviata alla redazione di BlogSicilia – è chiusa da molto tempo e le persone e le auto non possono più transitare. Non possiamo stare così per sempre con il rischio che ceda ulteriormente tutta la strada e che addirittura un palo della luce, già piegato, cada provocando danni”.

Richiesta urgente di intervento

“Chiediamo pertanto di intervenire con urgenza sul posto, dato che ci sono anche dei bambini che giocano lì, per realizzare un servizio e sollecitare il Comune ad agire, visto che finora si è rifiutato di farlo dicendo che non è di sua competenza”.

Degrado e incuria in via Baracca

E’ stata ripulita da un gruppo di volontari la scalinata di via Baracca, Boccadifalco, giornalmente attraversata da mamme con bambini diretti a scuola. L’iniziativa parte dall’associazione “Insieme per Boccadifalco” e insieme ai residenti del quartiere, si è ridata luce ad una zona di passaggio che collega via Baracca e via Conca d’oro. Questa scalinata era stata trascurata per anni, lasciando un segno di degrado nel cuore della comunità.

L’iniziativa

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, desiderosi di restituire decoro a un luogo così importante per la vita quotidiana del quartiere. “E’ una vergogna che dobbiamo fare noi, che le paghiamo a fare le tasse?” – lamenta un utente -. In poche ore i volontari, armati di scope, rastrelli e altri attrezzi, hanno ridato vita ad una zona totalmente invasa dalla vegetazione e dai rifiuti.

” Oggi insieme ai volontari dell’Associazione Insieme per Boccadifalco ed i residenti abbiamo ripulito la scalinata che da via Baracca porta alla via Conca D’Oro dove ogni giorno passano tanti bambini per raggiungere la scuola . Eravamo tanti a volere ridare decoro alla scalinata della Nostra Boccadifalco totalmente dimenticata da Rap e Reset in questi anni” – si legga in una nota pubblicata su Facebook dall’associazione Insieme per Boccadifalco -.

E’ proprio tramite social che è stata promossa l’iniziativa e a cui si sono aggregati diversi cittadini. “Ricordo a tutti coloro che vogliono partecipare che domani ripuliremo, con i volontari dell’associazione, la scalinata che fa via Baracca arriva fino a via Conca D’oro, scalinata che con l’inizio della scuola, genitori e bambini usano”. – si legge -.

Like this: Like Loading...