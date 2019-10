Nei guai un detenuto arrestato dalla polizia penitenziaria

Usufruiva di permessi premio dal carcere Lorusso di Pagliarelli di Palermo e rientrava con dosi di droga.

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del palermitano dello Zen G.M. di 44 anni.

Le indagini degli agenti della penitenziaria hanno accertato che il detenuto usufruendo di permessi premio tornava con la droga da vendere ai detenuti.

Le indagini sono state condotte dagli stessi agenti del penitenziario coordinati dal commissario capo Giuseppe Rizzo. Per l’uomo dello Zen il gip ha disposto la custodia in carcere per detenzione ai fini di spaccio di droga.

“Eccellente operazione di Polizia Giudiziaria posta in essere dagli uomini della penitenziaria di Palermo sotto la guida di Gagliardi e con il coordinamento operativo del commissario Giuseppe Rizzo”. A dichiararlo è il segretario generale aggiunto dell’Osapp Domenico Nicotra.

“Solo una meticolosa attività di polizia giudiziaria ha permesso alla procura palermitana – aggiunge il sindacalista – di interrompere un lo spaccio di sostanze stupefacenti che nel recente passato si stava registrando all’interno del carcere palermitano”.