Sorpresi due pescatori a bordo di un’imbarcazione nascosta nel porto industriale di Palermo che non rispettando le norme stavano effettuando pesca subacquea.

Li hanno bloccati i militari della guardia costiera che hanno notato la barca nascosta tra il “bacino 150.000” e la “corsia 80” del porto industriale. I due pescatori fermati sono stati multati con sanzioni che ammontano a 3.200 euro , per aver pescato un zona non consentita, costituendo intralcio alle manovre delle navi, per aver violato alcuni precetti in materia di security portuale e per mancanza di documentazione del mezzo nautico.

Il pescato trovato a bordo, è stato sequestrato insieme alle attrezzature utilizzate, ritenuto idoneo al consumo da parte del dirigente medico del servizio veterinario, è stato devoluto in beneficenza. Nel corso dei controlli l’equipaggio ha sequestrato un’imbarcazione da diporto per mancanza di copertura assicurativa e a contestare al diportista la sanzione amministrativa di 866 euro.

Ad un terzo diportista è stata contestata la violazione al codice del diporto per mancanza dei documenti di bordo del natante, punita con sanzione amministrativa pari a 130 euro.