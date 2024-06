La guardia costiera di Palermo e i carabinieri della compagnia di San Lorenz hanno eseguito multe e sequestri a diversi commercianti abusivi al mercato di via Montalbo e nelle località di Acquasanta e Arenella per la vendita di pesce in violazione alle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino.

Sono stati sequestrati 650 chili di orate, cozze e pesce spada e 300 chili di tonno rosso in vendita in un banchetto senza il rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie. Ai venditori sono state contestate 5 violazioni amministrative per un totale di 8.667 euro, per mancanza dei documenti sulla tracciabilità.

Parte del prodotto ittico sequestrato, giudicato idoneo al consumo da parte dei veterinari dell’Asp di Palermo intervenuti, è stato devoluto in beneficenza al Banco alimentare della Sicilia occidentale. Altro pesce è stato distrutto da una ditta specializzata.