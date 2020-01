Interventi dei vigili del fuoco

Sono stati 45 gli interventi la scorsa notte dei vigili del fuoco a causa dei petardi esplosi a Palermo.

Tanti i cassonetti della raccolta rifiuti andati in fiamme investiti dai botti accesi per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Tre tettoie di abitazioni che si sono incendiate dopo l’esplosione dei giochi pirotecnici.

Sono state impegnate diverse squadre per tutta la notte per cercare di spegnere i focolai sparsi in tutta la città soprattutto nelle borgate di periferia.