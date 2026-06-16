Il 20 e 21 giugno 2026, il suggestivo borgo sulle alte Madonie inaugura la stagione estiva con un ricco programma di eventi all’aria aperta: cultura, musica e artigianato locale.

Il solstizio d’estate coincide con un fine settimana straordinario a Petralia Soprana. Sabato 20 e domenica 21 giugno, uno dei borghi più belli d’Italia si prepara ad accogliere visitatori e turisti con un doppio appuntamento che fonde romanticismo, tradizione e valorizzazione del territorio, nello splendido scenario naturale delle alte Madonie.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Petralia Soprana con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle attività e associazioni locali, aprirà ufficialmente il cartellone degli eventi estivi all’aria aperta.





Sabato 20 giugno: La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia

Il weekend si apre sabato sera all’insegna dell’intimità e del sentimento. Il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto fatto di luci soffuse, note musicali e scorci suggestivi. Oltre all’atmosfera, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare a un sorteggio speciale per vincere una meravigliosa vacanza esperienziale.

Il programma della serata prevede: “Poesie per il Borgo” con letture e suggestioni letterarie presso il panoramico Belvedere di Loreto; Gusto e tradizione con menù e aperitivi a tema romantico curati dai bar e ristoranti del paese. Non mancheranno le note sotto le stelle con musica e balli in piazza in compagnia di Amedeo & Jolanda e lo Shopping presso i negozi del borgo.





Domenica 21 giugno: Al via il Mercatino Vintage

La domenica sarà dedicata alla scoperta e alla memoria con il primo dei tre grandi appuntamenti estivi dedicati al collezionismo (i successivi si terranno il 26 luglio e il 23 agosto).

Il cuore del centro storico ospiterà il Mercatino Vintage, un vero e proprio viaggio nel tempo tra antiquariato, abbigliamento d’epoca, oggettistica, libri, curiosità e artigianato locale. Un’opportunità per vivere un’esperienza autentica tra tradizione e creatività, accompagnata da eccellenze food e ottime vibrazioni di comunità.

Contatti e Informazioni utili

Per ulteriori dettagli sul programma e sugli aggiornamenti dell’evento consultare www.visitpetraliasoprana.it e canali social. Info: 345132171

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00

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