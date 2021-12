il prodotto sarà disponibile in sicilia e sardegna

Dopo il dispositivo a tabacco riscaldato IQOS, scelto in Italia da oltre un milione di fumatori adulti che vi sono passati in maniera esclusiva abbandonando le sigarette, e dopo il recente lancio della sigaretta elettronica VEEV, l’azienda Philip Morris amplia ulteriormente il portafoglio di prodotti senza combustione per accelerare il percorso verso un futuro senza fumo

L’annuncio segue l’accordo siglato tra Philip Morris International e KT&G per commercializzare i prodotti dell’azienda sud-coreana al di fuori della Corea del Sud

Gli stick di tabacco per lil SOLID 2.0 verranno prodotti nello stabilimento di Crespellano (Bologna)

lil SOLID 2.0 sarà disponibile in Sicilia e in Sardegna

Oggi Philip Morris International (PMI) ha presentato in Italia il dispositivo per scaldare il tabacco lil SOLID 2.0, ultima novità del portafoglio di prodotti senza combustione

L’impegno di Philip Morris per un futuro senza fumo

Con lil SOLID 2.0, introdotto in Italia dal brand IQOS, PMI conferma il proprio impegno per un futuro senza fumo, offrendo prodotti senza combustione tecnologicamente avanzati che, seppur non privi di rischi, rappresentano valide alternative per quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare.

La transizione dei fumatori verso alternative tecnologiche senza combustione

“La nostra ambizione è eliminare le sigarette nel più breve tempo possibile. Da tempo stiamo guidando il settore verso la più grande trasformazione della sua storia, favorendo la transizione dei fumatori che non smettono verso alternative tecnologiche senza combustione – ha commentato Gianluca Iannelli, Head of Marketing & Digital di Philip Morris Italia, che ha aggiunto – Se IQOS continua a essere leader nella categoria del tabacco riscaldato, sappiamo che nessun singolo prodotto soddisferà le preferenze di tutti i fumatori adulti. I prodotti di KT&G completano il nostro portafoglio di alternative senza combustione, fornendo ai fumatori adulti prodotti diversi per utilizzo, prezzo e tecnologia”.

Come funziona lil Solid 2.0

lil SOLID 2.0 scalda dall’interno stick di tabacco per mezzo di una punta in acciaio inossidabile che genera calore mediante un campo elettromagnetico indotto, assicurando un riscaldamento uniforme. Il dispositivo consente tre utilizzi consecutivi senza tempi di attesa e fino a 25 utilizzi con un’unica ricarica.

Gli stick di tabacco prodotti a Crespellano

Gli stick di tabacco per lil SOLID 2.0 saranno prodotti nello stabilimento di Crespellano (Bologna), centro di eccellenza a livello mondiale del gruppo Philip Morris per la produzione e prototipazione di prodotti senza combustione.

I prodotti senza combustione di Philip Morris International

lil SOLID 2.0 arricchisce il portafoglio di alternative senza combustione di PMI, che in Italia già include IQOS, il dispositivo che scalda il tabacco, e la sigaretta elettronica VEEV. Perseguendo la visione di un futuro senza fumo, PMI è impegnata affinché almeno 40 milioni dei propri fumatori adulti passino a prodotti senza combustione e smettano di fumare entro il 2025. Dal 2008, l’azienda ha investito oltre 8 miliardi di dollari con un team di oltre 900 esperti in ricerca e sviluppo per offrire alternative senza combustione supportate da evidenze scientifiche.

Fase pilota, prodotto disponibile in Sicilia e Sardegna

In questa fase pilota, il sistema lil SOLID 2.0 sarà disponibile in Sicilia e in Sardegna presso tabaccherie selezionate che già vendono il dispositivo IQOS. Il solo dispositivo lil SOLID 2.0 sarà disponibile anche nei negozi monomarca IQOS delle due regioni. Per maggiori informazioni si può visitare iqos.com/lil.

Informazioni sul prodotto

I prezzi consigliati al pubblico sono: Dispositivo lil SOLID 2.0 – 39€; Confezione contenente 20 stick di tabacco – 4,50€.

Il dispositivo è disponibile in due diversi colori – Cosmic Blue e Stone Grey, e con due aromi differenti – Regular e Marine.

Philip Morris International guida la trasformazione del mondo del tabacco

Philip Morris International (PMI) sta guidando la trasformazione del mondo del tabacco: vuole creare un futuro senza fumo con lo scopo di sostituire le sigarette a beneficio di tutti quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, della società, dei suoi dipendenti, degli azionisti. PMI è tra le aziende leader nel mercato dei tabacchi lavorati, dei prodotti senza combustione – inclusi i loro dispositivi elettronici e gli accessori – e degli altri prodotti contenenti nicotina commercializzati al di fuori del mercato statunitense. Inoltre, PMI fornisce su licenza ad Altria Group Inc. i prodotti senza combustione e i relativi dispositivi elettronici per la vendita all’interno del mercato statunitense, autorizzata dalla Food and Drug Administration. PMI sta costruendo il proprio futuro grazie alla categoria dei prodotti senza fumo che, seppure non siano privi di rischi, rappresentano una valida alternativa al fumo di sigaretta. Grazie alle competenze multidisciplinari impiegate nello sviluppo dei suoi prodotti, alle infrastrutture all’avanguardia e alla validazione della ricerca scientifica, PMI vuole assicurarsi che i suoi prodotti senza combustione possano incontrare le preferenze dei suoi consumatori e i rigorosi requisiti previsti dalla legge. Il portafoglio di prodotti senza fumo IQOS include prodotti a tabacco riscaldato, prodotti di vapore contenenti nicotina e prodotti con nicotina ad uso orale. Al 30 settembre 2021, i prodotti senza combustione di PMI sono disponibili in 70 paesi – a livello nazionale o solo in alcune città – e si stima che oltre 14 milioni di fumatori adulti nel mondo siano già passati ad IQOS e abbiano smesso di fumare sigarette. Per maggiori informazioni si può visitare pmi.com e pmiscience.com.

Presenza in Italia e filiera integrata

L’Italia è il cuore pulsante della trasformazione di Philip Morris International (PMI). Infatti, l’azienda opera nel nostro Paese attraverso una filiera integrata, che dal seme della pianta di tabacco arriva fino alla produzione di prodotti senza combustione, sviluppatasi nel tempo grazie a ingenti investimenti e alla creazione di migliaia di posti di lavoro. In Italia, Philip Morris sostiene una filiera che dà lavoro a 30.000 persone e che coinvolge oltre 7.000 imprese. Nel 2020, il contributo totale all’economia italiana da parte di Philip Morris è stato pari a 8,8 miliardi di euro, pari allo 0,54% del PIL nazionale italiano, considerando il valore aggiunto generato dalle attività dirette, indirette e indotte e considerato il gettito fiscale sui prodotti.

Philip Morris International è presente in Italia con due affiliate, Philip Morris Italia (PM Italia) e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna (PMMTB), occupando direttamente oltre 2.400 persone.

La filiera tabacchicola

L’Italia è il principale produttore di tabacco in Europa e circa la metà della produzione italiana annuale viene acquistata direttamente da Philip Morris. In tale ottica, la filiera tabacchicola riveste un ruolo centrale per i prodotti di PMI, la quale ha deciso di investire con forza sul tabacco italiano. A partire dai primi anni 2000, l’azienda ha sostenuto oltre 1.000 imprese tabacchicole italiane – attive in Campania, Umbria, Veneto e Toscana – nello sviluppo di un modello innovativo di gestione agricola per garantire prevedibilità commerciale, sostenibilità di lungo periodo e migliore competitività. L’impegno di lungo corso di PMI in Italia, in particolare nella filiera tabacchicola, ha generato investimenti in agricoltura per circa 2 miliardi di euro complessivi.

Philip Morris Italia è stata la prima azienda a impegnarsi in accordi pluriennali con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con la filiera tabacchicola già a partire dal 2005, rafforzando ulteriormente il proprio impegno nel 2011 con la creazione di un modello di filiera verticalmente integrato.