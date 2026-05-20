Il “Piano Florio” sbarca al Senato. Il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, lo ha illustrato a Palazzo Madama, nel corso dell’incontro “Sicilia, sfida mediterranea”, promosso da Fratelli d’Italia nella sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica.

Il Piano Florio

Nel suo intervento, Rizzolo ha rilanciato il Piano Florio come modello di sviluppo per il Mezzogiorno e per l’intero sistema Paese, sottolineando la necessità di costruire “un nuovo patto tra Stato, imprese e territori fondato su fiducia, semplificazione, infrastrutture, politica industriale e valorizzazione del capitale umano”.

“Il Piano Florio nasce in Sicilia, ma parla al sistema Paese – ha detto Rizzolo – perché oggi il vero tema nazionale è comprendere come trasformare il Mezzogiorno da area da compensare a piattaforma strategica della crescita italiana”.

La Sicilia e il suo ruolo che torna centrale nello scenario mediterraneo

Nel corso del suo intervento, il presidente di Sicindustria ha evidenziato il ruolo sempre più centrale della Sicilia nello scenario mediterraneo e ha sottolineato il valore del dialogo stabile tra sistema produttivo e istituzioni. “In questi anni – ha affermato – abbiamo costruito un modello fondato sul confronto continuo e operativo con le istituzioni, convinti che la competitività di un territorio dipenda anche dalla qualità della relazione tra chi governa e chi produce”.

La Zes Unica e il ruolo di Sicindustria

Rizzolo ha quindi rivendicato il ruolo svolto da Sicindustria nel percorso di rafforzamento della ZES Unica e nella costruzione della Super ZES regionale, ricordando lo stanziamento complessivo di 210 milioni di euro destinato alla Sicilia. Sul nuovo Dipartimento per il Sud e sul lavoro portato avanti dal capo Dipartimento Giosi Romano insieme al sottosegretario Luigi Sbarra, il leader degli industriali ha ribadito: “Noi abbiamo creduto fin dall’inizio nella necessità di una governance stabile per il Mezzogiorno perché un commissario passa, un Dipartimento resta”.

Nel corso dell’iniziativa, organizzata e moderata dall’onorevole Carolina Varchi e che ha visto la presenza anche dei senatori Raoul Russo e Salvo Pogliese, si è discusso delle opportunità offerte dalla ZES Unica e delle prospettive di crescita del Mezzogiorno nel nuovo scenario geopolitico del Mediterraneo. “La Sicilia – ha concluso Rizzolo – può tornare ad essere ciò che nella sua storia migliore è già stata: una piattaforma di crescita, di impresa e di connessione tra l’Italia e il Mediterraneo. Ed è per questo che vale la pena crederci fino in fondo”.

Il Sottosegretario Sbarra: “Dati di crescita del Paese partono dal Mezzogiorno”

“La Sicilia e il Mezzogiorno si confermano protagonisti di una nuova stagione di sviluppo, in una fase storica in cui il Mediterraneo torna al centro degli equilibri economici e geopolitici internazionali” ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra.

Nel corso del suo intervento, il sottosegretario ha richiamato i dati economici registrati negli ultimi anni dal Mezzogiorno e dalla Sicilia in termini di crescita, occupazione, sviluppo industriale ed export.