Il Comune di Cinisi ha costituito l’ufficio di piano

Il Comune di Cinisi avvia le procedure per arrivare ad avere un nuova regolamentazione urbanistica attraverso il Pug, il piano urbanistico che recentemente ha mandato in soffitta quello che un tempo era il piano regolatore generale. Ad essere stato istituto l’ufficio di piano che avrà compiti specifici nel portare avanti l’iter con l’obiettivo soprattutto di dar vita a quella variante urbanistica approvata tempo fa dal consiglio comunale che riguarda la zona di via del Mare.

L’aiuto economico della Regione

Per arrivare all’obiettivo l’amministrazione comunale farà leva sulla Regione, sfruttando la recente norma che prevede degli stanziamenti economici per i Comuni siciliani che seguono un certo percorso per arrivare alla predisposizione del Pug. Nell’agosto dello scorso anno furono stabiliti dal governo Musumeci criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali agli enti locali per redigere il Piano urbanistico generale. È stato infatti firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale dell’Urbanistica il decreto che attua una norma introdotta nell’ultima legge di Stabilità regionale, con cui l’assessorato regionale del territorio e dell’Ambiente stanzia i primi 500 mila euro.

Il contributo ammissibile

La concessione del contributo sarà possibile fino al 30% delle spese ritenute ammissibili, fermo restando la possibilità di richiedere un ulteriore finanziamento negli esercizi finanziari successivi. In particolare Cinisi, che rientra nella fascia dei Comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, potrà incassare sino i 125 mila euro.

Il sindaco: “Continua la pianificazione urbanistica”

Soddisfatto il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo: “Continua l’attività amministrativa legata alla pianificazione territoriale del nostro Paese – ha dichiarato -. Dopo l’avvio del procedimento per la redazione del Piano Urbanistico Generale è stata presentata l’istanza per la richiesta di un cofinanziamento previsto dalla Regione per la formazione di strumenti urbanistici a favore dei Comuni. E’ stato nel contempo avviato l’iter per l’attivazione di un ufficio di piano volto a redigere la variante urbanistica che interesserà la via del Mare, nel tratto compreso tra le vie Pio La Torre e Peppino Impastato”.