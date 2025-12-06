Le precisazioni di Palazzo d’Orleans che ieri sera ha spiegato come il referto della Corte dei Conti non imponga nessuno stop al piano rifiuti e men che meno ai termovalorizzatori sono cadute nel vuoto. Ieri la Corte dei Conti ha posto una serie di temi sulla gestione commissariale dei rifiuti nell’arco di vari decenni alcuni dei quali porteranno adeguamenti del sistema. Per le opposizioni è occasione di attaccare ma il Presidente della Regione non ci sta.

Schifani sui social: “Il partito del no esulta scomposto ma si va avanti”

Schifani usa i social per non mandarle a dire “Il partito del “no-tutto” esulta in maniera scomposta, il partito del sì alla salvaguardia della #salute dei siciliani, che mi sento di rappresentare ben oltre la coalizione di governo, andrà avanti nel rispetto delle indicazioni della Corte dei conti, per dare alla #Sicilia una gestione efficiente e salubre del ciclo dei rifiuti”.

Poi sottolinea l’ipocrisia del Pd “A proposito, ma come mai il PD fa il tifo contro i termovalorizzatori in Sicilia e tifa per quello di Gualtieri a Roma? Qualcuno mi aiuti a capire…”

Lega: “La sinistra vede cose che nel referto della Corte dei Conti non ci sono”

“Leggere al di là delle righe del referto della corte dei conti è un’attività sulla quale la sinistra si esercita per svelare il suo vero volto, quello di delegittimare qualsiasi iniziativa che viene dal governo della regione. Questi approssimativi giureconsulti dovrebbero invece comprendere che il referto della magistratura contabile è solo un documento annuale, e in questo caso non c’è nessuna contrarietà alla realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia, fortemente voluti dal governo Schifani. Il terreno immaginifico sul quale si muovono gli esponenti del Pd, dei Cinquestelle, e degli altri satelliti del sedicente campolargo ci rimanda ad una visione distorta delle cose ed anche ad una certa incompetenza. Sono gli stessi che devono sempre esprimersi, miserevolmente, con un niet a tutto per partito preso” scrive in una nota la Lega per Salvini premier della Sicilia.

Savarino: “Spunti di miglioramento”

“Il referto della Corte dei conti si concentra su criticità nel sistema dei rifiuti stratificate nei decenni sulle quali il governo lavora fin dal suo insediamento per una soluzione organica e definitiva. Prendiamo atto delle osservazioni che offrono spunti per migliorare la pianificazione. Lo spirito di collaborazione istituzionale è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di dotare la Sicilia, finalmente, di un sistema efficiente, all’avanguardia, economicamente sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il Piano del governo recepisce le osservazioni fatte dalla Corte dei conti nel 2017, quando rilevò che il sistema era esclusivamente basato sulle discariche e in mano a un oligopolio. La strategia del governo Schifani mira proprio a rivoluzionare la situazione. Andiamo avanti perciò in modo convinto, certi che si tratti della strada giusta per chiudere per sempre la pagina dell’emergenza in Sicilia. Il progetto dei termovalorizzatori va avanti secondo il crono programma stabilito” dice l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, in merito al referto della Corte dei Conti sulla gestione del ciclo dei rifiuti.

Nella foto Schifani che firma il contratto per i termovalorizzatori