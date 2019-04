I carabinieri hanno arrestato Giovanni Billitteri, Giuseppe Caruso e Piero Saitta rispettivamente di 35, 30 e 33 anni, tutti palermitani, originari del quartiere Falsomiele accusati di coltivazione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica in concorso.

I tre uomini, all’interno di una villetta in contrada San Nicola L’Arena, affittata da Billitteri, hanno allestito una serra per la coltivazione della marijuana.

I militari hanno rinvenuto ben 376 piante di “cannabis indica” in infiorescenza, di altezza variabile tra i 50 centimetri ed il 110 centimetri, nonché un complesso sistema di illuminazione, aerazione e ventilazione per la coltivazione e materiale fertilizzante.

I successivi accertamenti dei militari hanno permesso di verificare che l’impianto artigianalmente realizzato per la coltivazione, era alimentato da un allaccio abusivo alla rete di distribuzione elettrica. Il danno arrecato al gestore della fornitura elettrica è stato stimato in circa 100.000 euro mentre il valore della sostanza stupefacente, una volta messa sul mercato, avrebbe fruttato al gruppo criminale un provento per circa 30.000 euro.