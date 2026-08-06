“Le notizie pubblicate oggi dalla stampa sul prolungamento della sospensione dei lavori di riqualificazione di Piazza Mondello stanno alimentando la preoccupazione di cittadini, commercianti e operatori economici.”

Lo dichiarano i Consiglieri comunali di Forza Italia Leopoldo Piampiano e Catia Meli.

“Dalle informazioni riportate emerge che la sospensione del cantiere sarebbe legata ad una variante progettuale finalizzata ad incrementare le aree verdi della piazza. Pur prendendo atto delle rassicurazioni dell’Assessore Maurizio Carta, che ha confermato la ripresa dei lavori tra la fine di agosto e i primi di settembre e il rispetto del cronoprogramma, riteniamo necessario acquisire dagli uffici comunali elementi ufficiali e puntuali sulla vicenda.

Per questo abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco, chiedendo di conoscere le motivazioni della variante, i tempi di definizione dell’iter amministrativo, l’effettiva durata della sospensione e le misure che l’Amministrazione intende adottare per garantire il completamento dell’opera nei termini annunciati.

Riteniamo, inoltre, che una gestione realmente condivisa del confronto avrebbe consentito di evitare parte delle incertezze che oggi stanno emergendo. Il tentativo di monopolizzare il coordinamento delle attività senza un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati, compresa la Circoscrizione, nonché degli operatori economici e dei residenti, ha contribuito a generare ritardi, poca chiarezza e un inevitabile clima di preoccupazione.

Comprendiamo le difficoltà che stanno vivendo i commercianti, costretti ad affrontare una stagione estiva particolarmente complessa a causa della presenza del cantiere. Per questo chiediamo che l’Amministrazione garantisca la massima trasparenza, favorisca un confronto aperto con tutte le istituzioni e le realtà del territorio e assicuri un costante aggiornamento sullo stato dei lavori, affinché un intervento strategico per Mondello possa essere completato nei tempi previsti e con le migliori soluzioni progettuali per la borgata.”