All'iniziativa partita da Palermo hanno aderito 2100 giovani

Professionisti e studenti sparsi per il mondo hanno creato Officine Italia, una “piazza virtuale” dove riunire una generazione intera con l’obiettivo di sviluppare proposte concrete per il rilancio del Paese in seguito alla crisi scaturita dall’emergenza Covid-19.

L’evento che si svolgerà interamente online dal 15 al 17 maggio 2020 ha tra gli organizzatori Diletta Di Marco, ex alunna del liceo Umberto I° di Palermo e dottoranda in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano.

Si sono iscritti 2100 ragazzi, organizzati in team, si dedicheranno alla risoluzione delle sfide lanciate da Officine Italia. Bellezza, talento e network sono le tre macro-aree strategiche alle quali i ragazzi potranno contribuire con le loro idee.

I momenti di lavoro si alterneranno ai momenti di condivisione e socializzazione con lo scopo di favorire la proliferazione di idee e la formazione di nuovi contatti.

I ragazzi, che hanno organizzato tutto da soli nel loro tempo libero, affermano: «Vogliamo dimostrare al Paese che noi giovani ci siamo, che possiamo aiutare anche noi possiamo contribuire alle sfide economiche e sociali da affrontare per ricostruire l’Italia post COVID-19.»

Officine Italia consiste in un weekend virtuale nel quale i team lavoreranno guidati da sessioni di mentoring, in cui interverranno voci autorevoli del panorama Italiano.

I partecipanti avranno a disposizione il weekend per strutturare idee e proposte che rispondano alle domande relative alla loro macro-area. Il lavoro dei team sarà accompagnato da strumenti di design thinking, che i gruppi avranno la possibilità di scoprire ed applicare nel costruire la loro proposta. Il prodotto del processo creativo potrà essere di diversa natura: da modelli di business a disegni di legge, policy ed applicazioni.

Tutti i progetti verranno valutati da una giuria composta da Officine Italia ed i suoi Partner, tra cui figurano realtà di rilievo private ed istituzionali.

Le tre proposte più promettenti verranno selezionate dalla giuria per accedere ad un percorso di accelerazione e sviluppo in cui mentori ed esperti, partner di Officine Italia, affiancheranno i membri dei team vincitori per aiutarli a concretizzare la loro idea. Inoltre, tutte le proposte emerse dai team durante le giornate dell’evento, verranno raccolte in un whitepaper elaborato da parte del team 1 organizzativo di Officine Italia.