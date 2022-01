Un uomo è stato arrestato dai carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese accusato di maltrattamenti e violenza in famiglia. Una donna è stata picchiata e ferita dal compagno nel giorno di Capodanno.

E’ stata trasportata in ospedale all’ospedale Salvatore Cimino per essere medicata. L’uomo si trova ai domiciliari in attesa del rito per direttissimo.

I militari sono intervenuti anche a Trabia per un altro codice rosso. I carabinieri hanno denunciato un altro uomo per maltrattamenti alla compagna.