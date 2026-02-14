Ha picchiato la moglie e colpito con una bottiglia uno dei figli che era intervenuto in soccorso della madre.

I carabinieri della stazione di Baucina, con i colleghi della stazione di Ciminna, hanno arrestato un uomo di 50 anni, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’uomo avrebbe aggredito la moglie colpendola con schiaffi al volto, nonostante la presenza in casa dei figli minorenni. Uno dei figli è stato colpito in testa, con una bottiglia di vetro brandita dal padre.

La donna e il giovane sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118; per il ragazzo la prognosi è di 20 giorni

Il 50enne è stato arrestato e inizialmente, portato in carcere a Termini Imerese. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime, con applicazione del braccialetto elettronico.