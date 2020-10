Bloccati dalla polizia

La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, i palermitani, O.R. 32enne e G.R. 29enne, accusati di rapina impropria aggravata e continuata in concorso.

I due in via Dante stavano cercando di rubare uno scooter. Il proprietario della moto ha cercato di bloccare i due ladri, ma questi lo hanno picchiato e aggredito. Gli agenti di polizia sono riusciti a bloccare i due palermitani che sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.

La vittima aveva chiesto ai due malfattori cosa stessero facendo, ma questi, oltre a minacciarlo, intimandogli di tornare nel negozio, al suo diniego lo avevano aggredito con schiaffi e pugni, costringendolo a trovare rifugio nell’esercizio commerciale.

Gli agenti constatavano, inoltre, che il motoveicolo era stato forzato e danneggiato nel tentativo di asportarlo.