La polizia di Stato ha sventato una rapina ad un corriere di latticini e ha arrestato, Giovanni Amodeo, 37 anni del quartiere “Zisa”, accusato di avere messo a segno il colpo.

Gli agenti della volante nel corso di un controllo sono passati in via Emily Balch a Palermo. Qui hanno trovato un furgone fermo. Si sono avvicinati per chiedere all’autista se avesse bisogno di aiuto.

Il mezzo non era fermo. Era stato bloccato da due rapinatori che lo stavano picchiando. Uno dei due appena ha visto i poliziotti è riuscito a fuggire. Amodeo è stato bloccato e arrestato.

Sono in corso indagini per risalire al complice.