Hanno aggredito in pieno centro a Palermo un uomo di 33 anni per rapinarlo. I carabinieri della stazione Crispi hanno proceduto al fermo di due giovani, un 18enne e un 26enne accusati di essere gli autori del colpo in via Ruggero Settimo lo scorso 8 novembre attorno alle 22.

La vittima avrebbe reagito alla rapina e i due lo hanno colpito con calci e pugni scaraventandolo per terra e impossessandosi quindi del telefono cellulare.

L’uomo portato in ospedale è stato medico dai sanitari e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona i militari sono risaliti agli autori riconosciuti anche dall’aggredito.

Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.