Nella settimana toccato il massimo storico di attuali positivi

In sette giorni casi cresciuti del 66%

Tasso di letalità al 2,5%

Tasso di positività sui tamponi all’8,3% settimana ma in crescita

Picco degli attuali positivi e crescita rapida e improvvisa dei nuovi casi. Sono gli elementi di preoccupazione che emergono dall’analisi statistica dell’andamento dell’epidemia da Covid19 in Sicilia nell’ultima settimana. Fra il 4 e il 10 settembre si è toccato il massimo storico di contagiati e si è registrrato un incremento di due terzi di nuovo contagio rispetto alla settimana precedente. Nonostante in valore assoluto per i parametri attuali la Sicilia non sia ancora da zona rossa, l’epidemia corre e questo ingenera paure e preoccupazioni

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 11508, valore più alto del 66% rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrato un aumento del 36,2%. I tamponi positivi sono pari al 17,6% dei tamponi effettuati nella settimana (la settimana precedente erano il 14,1%). Con riferimento ai casi testati, la percentuale di positivi nella settimana è pari al 28,9%, in sensibile aumento rispetto al 23,2% della settimana precedente.

Sul fronte dei casi attualmente trattati il numero degli attuali positivi è pari a 41506 (valore più elevato dall’inizio della pandemia), 5915 in più rispetto alla settimana precedente.

Ieri si è registrato anche il picco nel rapporto fra tamponi e positivi con un valore del 19,8% mentre su base settimanale il valore è meno allarmanmte anche se in crescita. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati è pari all’8,3% (la settimana precedente 7,8%).

Le persone in isolamento domiciliare sono 40033, 5763 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1473, di cui 208 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 152 unità (+24 il numero di ricoverati in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 95 nuovi ingressi in terapia intensiva (in aumento del 5,6% rispetto ai ai 90 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,5% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%).

Dato positivo è la crecsita anche del numero dei guariti che nella settimana sono 63821 con un incremento di 5359 unità rispetto alla settimana precedente . La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 59,1% ma questo dato è in leggera flessione visto che domenica scorsa era pari al 60,8%.

Drammatico il dato dei decessi pari a un totale da inizio pandemia di 2728, aumentato di 234 vittime rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,5% (domenica scorsa era pari al 2,6%).