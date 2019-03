Interventi dei vigili del fuoco

Piove da alcune ore a Palermo e tanti sono i disagi per gli automobilisti. Lunghe code un po’ ovunque, strade allagate e due incidenti che hanno ulteriormente reso difficile il traffico in città.

Duro lavoro per i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

Un’auto si è ribaltata in piazza Indipendenza mentre uno scontro tra un’auto e moto in via Sciuti ha provocato un secondo ferito.