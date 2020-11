Da ieri sera i vigili del fuoco sono stati impegnati a Palermo e provincia per decine di interventi per allagamenti.

Le squadre hanno operato con le idrovore per prosciugare e mettere in sicurezza le strade per ripristinare la viabilità in città nei quartieri Partanna Mondello, viale regione Siciliana, via Perpignano, via Imera e in provincia a Carini, Isola delle Femmine e Altofonte.

Interventi anche a Ficarazzi e via Colonna Rotta e nella zona di via Ugo La Malfa e nei pressi dello svincolo dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Tommaso Natale.