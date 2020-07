Nubifragio a Palermo nel giorno del Festino per Santa Rosalia. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio e da quel momento il telefono del centralino dei vigili del fuoco non ha smesso di squillare.

Strade allagate come sempre quando piove nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla in via Messina Marine. Così come nella zona dell’ospedale Civico e Policlinico e in piazza Indipendenza.

Disagi alla circolazione anche in viale Regione Siciliana, in via Ugo La Malfa e lungo le autostrade Palermo Catania e Palermo Mazara del Vallo, soprattutto a ridosso del capoluogo.

Allagamenti segnalati anche nella zona di Borgo Nuovo e via Leonardo Da Vinci e in via Galileo Galilei. Disagi anche in provincia, nelle zone di Villabate e Bagheria.

Numerosi gli interventi per le grondaie pericolanti e per allagamenti nelle abitazioni e nei magazzini. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate così come gli agenti della polizia e dei vigili urbani.