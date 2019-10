L'incontro tra gli assessori Armao e Grasso e il sottosegretario Alessio Villarosa

A conclusione della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenutasi mercoledì scorso a Palermo, è stato richiesto e fissato per il prossimo 22 ottobre un incontro presso il Ministero dell’Economia e Finanze fra il vicepresidente e assessore all’Economia della Regione Siciliana Gaetano Armao, l’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso e il Sottosegretario Alessio Villarosa.

L’incontro sarà dedicato ad affrontare la grave situazione finanziaria delle ex province siciliane, solo parzialmente soddisfatte dall’erogazione del contributo di 100 milioni di euro, e alla richiesta di un intervento speciale in favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Nei giorni scorsi è arrivato il via libera al pagamento di 100 milioni da parte della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le risorse, che rientrano nell’accordo integrativo firmato nel maggio scorso tra Regione e Stato, saranno subito ripartite: per una quota pari all’80 per cento destinate alla ‘spesa corrente’, mentre il restante 20 per cento verrà suddiviso all’atto della definizione dei consuntivi. Una boccata di ossigeno che tuttavia non risolve il problema legato alla stessa sopravvivenza delle nove ex Province siciliane, come aveva anche sottolineato Musumeci.