Li Causi è suo amico e storico di Franco e Ciccio

Lo storico volto della Rai Pippo Baudo compie 83 anni. All’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, il conduttore catanese, quest’anno festeggia anche 60 anni di carriera nel piccolo schermo ed entra nella storia delle televisione italiana. La Rai per l’occasione ha preparato una serata tutta dedicata al “Pippo nazionale”.

A ricordare i momenti trascorsi da Pippo Baudo è il palermitano Giuseppe Li Causi, suo amico e storico del duo comico Franco e Ciccio. “Son passati oltre dieci anni dalla mia conoscenza con il grande personaggio della televisione Pippo Baudo – racconta Li Causi – ,lo conobbi grazie a mio figlio Anthony nel 2005, in quel tempo mio figlio che di età ne aveva 10 venne scelto dalla Rai per partecipare ad un gioco che veniva fatto all’interno di “Domenica in” nel segmento dal titolo “Domani” era un gioco in cui tre bambini concorrenti interagivano con il Pippo nazionale raccontando una storia inventata dai bambini con dei personaggi di cartoni animati”.

“Fummo convocati a Roma per la registrazione della puntata – racconta – arrivati agli studi Rai ci vennero all’incontro gli autori della trasmissione capitanati da sua maestà Pippo Baudo, persona molto umile e disponibile che dava tanto coraggio e consigli agli stessi bambini che partecipavano al gioco. Subito dopo la registrazione ci scambiammo 4 parole e facemmo delle foto con Baudo il quale poi mi lasciò un suo contatto telefonico e da quel giorno durante l’anno ci sentiamo telefonicamente 4 o 6 volte e ci siamo visti in altre occasioni in privato anche a Roma o in Sicilia sempre disponibile e persona perbene. Nel dicembre 2016 l’ho rivisto a Roma in una sua ultima edizione di “Domenica in” e ci siamo messi a parlare in camerino dei grandi Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che lo stesso Baudo conosceva molto bene non solo artisticamente ma anche privatamente. Ecco come voglio ricordare oggi nel giorno del suo 83° compleanno e nei suoi 60 anni di televisione”.