Un monumento del teatro siciliano per un capolavoro di Pirandello. Pippo Pattavina interpreta “Il piacere dell’onestà” per la regia di Guglielmo Ferro. Prodotto dall’Associazione culturale Abc, nell’ambito della nuova stagione Turi Ferro, lo spettacolo andrà in scena al Golden di Palermo dal 17 al 19 febbraio 2026.

Aperto il sipario, la rappresentazione di una delle opere più emblematiche del geniale drammaturgo agrigentino. Un cast eccellente capitanato dal Maestro Pippo Pattavina, interprete poliedrico e di grande levatura artistica, supportato da una superba Francesca Ferro con Debora Bernardi, Riccardo Maria Tarci, Aldo Toscano, Giuseppe Parisi, Anastasia Caputo e Giampaolo Romania che collabora anche alla regia.





La visione di Guglielmo Ferro spoglia il testo di ogni elemento datato per calarlo in uno spazio scenico essenziale, dove alti monoliti si ergono sui personaggi a materializzare la rigidità delle convenzioni che li imprigionano. È in questa gabbia visiva e morale che si accende la vicenda.

La storia ruota intorno ad Angelo Baldovino (Pippo Pattavina), uomo marginale che accetta di sposare per denaro Agata (Francesca Ferro), una donna incinta di un marchese già sposato, in un matrimonio formalmente onesto ma privo di sostanza. Tuttavia Baldovino prende l’impegno con serietà e le sue azioni, mosse da un ideale di rettitudine, portano alla luce le contraddizioni e l’ipocrisia dell’alta borghesia. Il contrasto tra l’essere e l’apparire, tratto distintivo della riflessione pirandelliana, emerge potentemente nell’esito del dramma: Baldovino, invece di farsi corrompere, difende con fermezza la sua integrità, fino a offrire sé stesso al sacrificio pur di proteggere l’onore della famiglia e il benessere del bambino.





In un mondo ossessionato dall’immagine, “Il piacere dell’onestà” si rivela così uno specchio spietato. Non un classico da rispolverare, ma un’indagine affilata sull’ipocrisia. Un gioco delle parti che scardina ogni certezza.

Lo spettacolo, inserito nella stagione Turi Ferro, verrà rappresentato dal 17 al 19 febbraio 2026 al Golden di Palermo.

Teatro Golden https://www.teatrogoldenpalermo.it/

Via Terrasanta, 60 – 90141 Palermo (PA)

Info: 091 6264702

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Pippo Pattavina

Prezzo: 30.00

