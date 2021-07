Piste ciclabili a Palermo, instituita in viale Lazio nel tratto tra viale Campania e via Molise

07/07/2021

Il nuovo tratto comprende viale Campania e via Molise Ma anche nel segmento tra via Restivo e via Molise Istituiti divieti di sosta e rimozione coatta Nuovo tratto di pista ciclabile a Palermo. È stato istituito, in fase sperimentale, in viale Lazio nel tratto compreso tra viale Campania e via Molise. L’ordinanza, su richiesta dell’assessore alla Traffico Giusto Catania, è stata firmata dall’ufficio Mobilità Urbana del Comune di Palermo. La pista sarà attivata in una zona piuttosto nevralgica del capoluogo siciliano. I dettagli Nel tratto di viale Lazio, compreso tra viale Campania e via Empedocle Restivo è istituita una pista ciclabile monodirezionale in sede propria, contigua al marciapiede sito sul lato destro, rispetto al senso di marcia in direzione via Aspromonte, la cui sede (avente una larghezza non inferiore ad un metro e mezzo) è fisicamente separata dalla carreggiata attraverso idoneo spartitraffico longitudinale di larghezza pari a mezzo metro, previa collocazione di segnaletica verticale e orizzontale. Divieti di sosta e rimozione coatta Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta (0-24) in adiacenza allo spartitraffico che delimita longitudinalmente la pista ciclabile, previa apposizione di segnaletica verticale. Tratto, compreso tra via E. Restivo e via Molise Lato destro: istituzione di pista ciclabile monodirezionale in sede propria, contigua al marciapiede sito sul lato destro, rispetto al senso di marcia in direzione via Aspromonte, la cui sede (avente una larghezza non inferiore a 1,50 mt) è fisicamente separata dalla carreggiata attraverso idoneo spartitraffico 3 longitudinale di larghezza pari a 0,50 metri, previa collocazione di segnaletica verticale e orizzontale. Istituzione di una fascia di sosta, in senso parallelo, a sinistra, rispetto alla predetta pista ciclabile, con delimitazione degli stalli a mezzo di segnaletica orizzontale verticale. Nei giorni scorsi approvate piste per collegamenti Università Nei giorni scorsi il collegamento ciclabile tra la stazione e l’università è stato approvato. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, ha deliberato l’approvazione del progetto inserendolo nel piano della mobilità dolce. Il progetto verrà realizzato utilizzando il finanziamento di 525.000 euro, erogato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riconosciuto anche alle città di Roma, Milano, Napoli, Padova, Bari e Pisa, che ha stanziato complessivamente circa 4 milioni di euro per la realizzazione di ciclostazioni e piste ciclabili per collegare le stazioni con i poli universitari.

