L’Ente Parco delle Madonie esprime soddisfazione per il percorso che l’Ars ed il Governo stanno condividendo a sostegno della Città Metropolitana di Palermo per la migliore e più sicura gestione delle piste da sci di Piano Battaglia. La stazione sciistica della Sicilia Occidentale è infatti un potente catalizzatore e propulsore dello sviluppo turistico delle Alte Madonie.

“Particolare impegno – afferma il commissario straordinario Salvatore Caltagirone – stanno profondendo: L’ente Parco delle Madonie, l’Assessorato al Territorio e Ambiente, l’Assessorato al Turismo e l’Assessorato Agricoltura e Foreste, oltre agli uffici della Città Metropolitana direttamente coinvolti ed il Comune di Petralia Sottana. Sono stati mesi di duro e difficile lavoro. Sopralluoghi, incontri, tavoli tecnici interassessoriali e fra le varie realtà istituzionali coinvolte al fine di condividere una virtuosa azione che il governo regionale ha sostenuto assicurando la relativa copertura finanziaria. I tentativi di accaparrarsi la paternità dell’iniziativa sono da ascrivere ad uno scorretto e superato modo di vedere l’azione politica che ancora resiste e che vorrebbe occupare lo spazio della verità. Aspettando la neve, ricordiamo che anche in Estate gli impianti sono fruibili per spettacolari escursioni sul monte Mufara”.