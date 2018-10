Il danneggiamento tra via Corosio e via Pensabene

Una volante della polizia oggi è stata danneggiata da due pitbull che si aggiravano nel quartiere Zen 2 di Palermo. Gli agenti erano andati per notificare alcuni provvedimenti tra via Nicolò Carosio e via Pensabene.

Mentre i poliziotti stavano entrando negli appartamenti nei casermoni nel quartiere alla periferia del capoluogo i cani si sono accaniti contro la carrozzeria della vettura provocando gravi danni.

Non si sa se l’azione dei due cani sia stata in qualche modo provocata dal padrone degli animali che si aggirava in zona o gli animali, come diversi residenti in quel quartiere sono “allergici” e “rabbiosi” contro i colori delle vetture della polizia dello Stato.

Sta di fatto che quando gli agenti sono tornati nelle vetture hanno visto i due cani aggirarsi tra le vetture e hanno notato i vistosi danni provocati alle carrozzeria.

I visto che i cani apparentemente erano senza padroni, gli agenti di polizia hanno chiesto l’intervento del nucleo cinofili dei vigili urbani per catturare quei cani pericolosi che potevano creano problemi anche ai residenti. Non è una novità che tra i padiglioni vengono addestrati quei cani per i combattimenti.

Duelli feroci tra cani che vengono organizzati con un vorticoso giro di scommesse con la benedizione delle famiglie mafiose che fanno affari anche su violenti e innaturali combattimenti che spesso portano alla morte di uno dei due contendenti.