Il provvedimento per venerdì 23 novembre

Si avvicina il Black Friday, mancano pochi giorni al fatidico 23 novembre, giornata dedicata allo shopping in saldo.

In funzione di questo il Comune di Palermo ha in dirittura di definizione l’ordinanza che prevede per venerdì lo stop allo Ztl per agevolare commercianti e cittadini.

Gli uffici del settore Mobilità stanno definendo gli ultimi dettagli e il provvedimento dovrebbe essere firmato dal sindaco già domani mattina.