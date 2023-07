Pallavolo maschile, ecco De Santis, Pedrinelli, Raneli e Testagrossa

L’avvio del campionato di serie B di pallavolo maschile 2023-2024 è ancora lontano ma la Re Borbone Palermo comincia a cambiare volto. Dopo aver perfezionato l’iscrizione il presidente Giorgio Locanto ha confermato in panchina il tecnico Nicola Ferro che da oltre dieci anni siede sulla panchina della squadra.

Dopo il terzo posto conquistato nell’ultimo campionato, ad un passo dai play off per la Serie A3, l’obiettivo è quello di allestire una formazione ancora più competitiva e con un tasso di esperienza maggiore.

A sostenere la società dal punto di vista economico, anche quest’anno, sarà la catena di ristorazione Re Borbone “che in una città spesso insensibile alle vicende dello sport – dice il presidente Locanto – continua ad abbracciare il nostro progetto e ad affiancarci con passione ed entusiasmo”.

Re Borbone sarà lo sponsor, in attesa che qualche altra azienda si avvicini ad una società – la Polisportiva Volo International, questa la denominazione ufficiale e da statuto – che da oltre 40 anni rappresenta ad alti livelli la pallavolo cittadina e della Sicilia centro-occidentale.

Mercato in fermento, arrivi e partenze

La Re Borbone Palermo è da settimane impegnata sul fronte del mercato e saranno tante le novità con le quali sarà affrontata la stagione 2023-24. Una piccola rivoluzione, quella attuata dalla dirigenza, per elevare l’esperienza della rosa e coprire al meglio tutte le zone del campo.

Tutto ciò, in attesa di recepire il decreto 36/21 che detta ancora in maniera non completa le nuove regole fiscali che rischiano di sconvolgere le norme consolidate da anni.

Dell’organico dell’ultimo torneo – in attesa di sciogliere nel giro di poche settimane qualche punto interrogativo – sono stati confermati il veterano Fabian Gruessner e le ali Giuseppe Ferro, Marco Lombardo e Andrea Simanella.

Il centrale Gianluigi Simanella, invece, sarà disponibile soltanto dal mese di febbraio poiché impegnato per un ciclo di studi all’estero. Non faranno più parte della squadra – per motivi diversi – l’ala Nicola Atria, i centrali Giovanni Blanco (ex capitano), il palleggiatore Renato Galia e il libero Marco Sutera. Al loro posto sono stati perfezionati gli ingaggi del libero Marco De Santis, due stagioni in A-3 a Palmi, del palleggiatore Marco Pedrinelli, proveniente da Cantù (Serie C) e campione europeo under 17 in azzurro, e dei centrali Luca Testagrossa (che ha vinto pochi mesi fa il campionato di B a Sarroch, in Sardegna) e Giulio Raneli, ex Don Orione Palermo e già nel Partinico in Serie B.

Ma altre novità sono dietro l’angolo per completare l’organico e assicurare al tecnico Nicola Ferro una formazione in grado di affrontare alla pari tutte le rivali più accreditate.

I calendari e le date della stagione 2023-2024

L’organico del girone, che dovrebbe essere costituito da sestetti di Sicilia e Calabria, non è stato ancora ufficializzato. Entro il 10 agosto saranno diramati i calendari, mentre il campionato inizierà nel week-end 7-8 ottobre.