Sul podio il direttore d'orchestra Laurent Petitgirard

La 66ª Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana prosegue al Politeama Garibaldi di Palermo venerdì 6 marzo alle 20.30 e sabato 7 marzo alle 17.30 con un programma di grande respiro internazionale.

Sul podio sale Laurent Petitgirard, figura di primo piano della musica francese contemporanea, compositore e direttore d’orchestra di fama mondiale.

Il programma intreccia la Francia simbolista di fine Ottocento con la tradizione musicale cinese. Un percorso che attraversa letteratura, mito e spiritualità, tra pagine celebri e due prime esecuzioni italiane.

Accanto a Petitgirard, protagonista della prima esecuzione italiana di Un temps disparu, la celebre interprete cinese di erhu Yiwen Lu, artista di riferimento nel panorama della musica tradizionale del suo Paese.

Ravel e la notte visionaria di “Gaspard”

La serata si apre con uno dei vertici della scrittura novecentesca: “Gaspard de la nuit” di Maurice Ravel, proposto nella raffinata orchestrazione realizzata nel 1988 da Marius Constant.

Il lavoro nasce come trittico pianistico ispirato ai poemi fantastici di Aloysius Bertrand. Ravel traduce in musica tre visioni notturne di intensa forza evocativa. L’orchestrazione di Constant amplia la tavolozza timbrica e valorizza ogni sezione dell’orchestra, trasformando la scrittura pianistica in un gioco di colori e contrasti.

In “Ondine” l’acqua del lago prende vita in un tessuto sonoro scintillante. Legni e celesta restituiscono il canto seducente della ninfa. “Le gibet” sospende il tempo in un clima immobile e lugubre, dominato da un pedale ossessivo che richiama il rintocco lontano di una campana. “Scarbo” chiude il trittico con una figura grottesca e inquietante, in un crescendo di tensione e virtuosismo timbrico.

Tre quadri che raccontano la notte come spazio dell’inquietudine e del sogno, cifra tipica del simbolismo francese.

Chén Qígāng e il dialogo tra Oriente e Occidente

Il cuore della prima parte è affidato a “Un temps disparu” per erhu e orchestra di Chén Qígāng, composto tra il 2001 e il 2002 e presentato ora in prima esecuzione italiana.

Allievo di Olivier Messiaen, Chén Qígāng è tra i compositori viventi più eseguiti. La sua scrittura unisce tradizione cinese e linguaggio orchestrale occidentale. Il risultato è un dialogo serrato tra culture.

L’erhu, antico strumento ad arco dal timbro penetrante e malinconico, si confronta con un’orchestra moderna in una partitura di forte intensità espressiva. Il tema principale deriva da una melodia tradizionale, rielaborata in un contesto armonico complesso, tra politonalità e atonalità. La scrittura richiede al solista precisione intonativa e controllo timbrico, ma lascia spazio alla libertà interpretativa.

A interpretare il brano sarà Yiwen Lu, considerata tra le più celebri virtuose di erhu in Cina. Ha vinto la Medaglia d’Oro al Golden Bell Award ed è stata nominata “China National Outstanding Young Artist of Traditional Chinese Instrument”. La sua presenza al Politeama segna un incontro di rilievo tra mondi musicali diversi.

Il viaggio epico di “Si Yeou Ki”

La seconda parte del concerto è interamente dedicata a “Si Yeou Ki. La Pérégrination vers l’Ouest”, suite sinfonica tratta dall’omonimo balletto di Laurent Petitgirard, anch’essa in prima esecuzione italiana.

L’opera si ispira al grande romanzo classico cinese Il viaggio in Occidente. Il racconto segue il cammino iniziatico del monaco Xuanzang, noto anche come San Ts’ang, e dei suoi tre discepoli, tra cui il leggendario Re delle Scimmie. È una storia di redenzione e conoscenza, radicata nell’immaginario orientale.

La suite sinfonica si articola in due parti e propone dieci episodi che ripercorrono le tappe del viaggio. Dall’inizio visionario, “Xuanzang (San Ts’ang) fa un sogno e inizia il suo viaggio”, alla liberazione di Sun Wukong. Seguono “I sei banditi”, “Vittoria contro Zhu Wuneng – Zhu Bajie (Pa Kiai)”, “Vittoria su Sha Wujing – Monaco Sha (Cha Seng)”, “Il triplice omicidio e la punizione di Sun Wukong”, “Il Mostro dalla veste gialla e la Principessa più bella di un fiore”.

Nella seconda parte si ascoltano “Il piccolo Monastero del tuono”, “Arrivo al Grande Monastero del Tuono per prendere le scritture” e “I viaggiatori raggiungono Ch’angan ed entrano nel Cielo Occidentale”.

La musica alterna sezioni liriche, come il suggestivo assolo di viola, a momenti di forte energia orchestrale. La scrittura è ricca di colori e tensione narrativa. Petitgirard costruisce un affresco sonoro che unisce epica, spiritualità e teatro musicale.

Membro dell’Académie des Beaux-Arts dell’Institut de France e già direttore musicale dell’Orchestre Colonne di Parigi, Petitgirard ha collaborato con importanti orchestre in Europa, Asia e America. La sua presenza a Palermo rafforza il profilo internazionale della stagione.

Il programma

Maurice Ravel (Ciboure, Bassi Pirenei, 1875 – Parigi 1937)

Gaspard de la nuit (orchestrazione di Marius Constant)

Ondine. Lent

Le gibet. Très lent

Scarbo. Modéré

Durata: 23’

Chén Qígāng (Shangai 1951)

Un temps disparu per erhu e orchestra

prima esecuzione in Italia

Durata: 25’

Laurent Petitgirard (Parigi 1950)

Si Yeou Ki. La Pérégrination vers l’Ouest

Suite sinfonica dall’omonimo balletto per grande orchestra

prima esecuzione in Italia

Prima parte

Xuanzang (San Ts’ang) fa un sogno e inizia il suo viaggio

Sun Wukong viene salvato

I sei banditi

Vittoria contro Zhu Wuneng – Zhu Bajie (Pa Kiai)

Vittoria su Sha Wujing – Monaco Sha (Cha Seng)

Il triplice omicidio e la punizione di Sun Wukong

Il Mostro dalla veste gialla e la Principessa più bella di un fiore

Seconda parte

Il piccolo Monastero del tuono

Arrivo al Grande Monastero del Tuono per prendere le scritture

I viaggiatori raggiungono Ch’angan ed entrano nel Cielo Occidentale

Durata: 45’

Frédéric Deloche direttore

Orchestra Sinfonica Siciliana

Biglietti e informazioni

I biglietti per la 66ª stagione 2025/2026 hanno un costo compreso tra 18 e 30 euro per l’intero. Sono previste riduzioni: il taglio del 20% porta il costo tra 14 e 24 euro ed è riservato ad abbonati, docenti e convenzionati; la riduzione del 50%, con prezzi tra 9 e 15 euro, è dedicata agli studenti under 16 e ai disabili con accompagnatore, che hanno diritto allo stesso sconto. Per le prove generali e gli spettacoli per le scuole il prezzo è unico, 5 euro.

I biglietti si acquistano al botteghino del Politeama Garibaldi, in piazza Ruggiero Settimo a Palermo (tel. 091 6072532/533, e-mail biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it). Per informazioni sulle convenzioni è possibile scrivere a info@orchestrasinfonicasiciliana.it.