Polizia municipale a Palermo, in due mesi 2300 multe a scooter elettrici e monopattini

Ignazio Marchese di

29/09/2026

Negli ultimi due mesi sono state 2300 le multe della polizia municipale a Palermo a quanti vanno sui monopattini e sulle bici elettriche. Multe per il mancato utilizzo del casco, perché i mezzi non erano assicurati o circolavano senza targa.

Sono i numeri dei controlli che sono stati disposti dal comandante della polizia municipale Angelo Colucciello che in questi mesi ha intensificato i controlli per strada. Tra l’altro è emerso che circa il 25% delle auto in circolazione è senza assicurazione e altrettante senza revisione che non possono circolare visto che l’assicurazione in caso di incidente non copre il sinistro.

“Per quanto riguarda le bici elettriche o gli scooter elettrici senza targhe le norme non sono efficaci – dice il comandante della polizia municipale – Quando fermiamo e sequestriamo uno scooter elettrico senza targa, la legge ci impone di darlo in consegna al guidatore. Questo quando c’è una targa e un numero identificativo non comporta alcun problema. Quel mezzo non circola e se lo troviamo di nuovo per strada scattano nuove sanzioni. Per lo scooter elettrico, invece, esiste un problema. Non c’è alcun numero che identifica il mezzo se non un numero di serie uguale per tutto il lotto. Questo rende inefficace la nostra azione di contrasto”.

E aggiunge il comandante, “il problema non sono i mezzi elettrici che anzi dovrebbero essere incentivati – conclude il comandante – il problema è come questi mezzi vengono utilizzati, spesso da giovani, che non rispettano le minime norme del codice della strada”.