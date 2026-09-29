Aveva 75 anni

Dennis Haskins è morto a 75 anni. L’attore era diventato popolare soprattutto grazie al personaggio del preside Richard Belding nella serie televisiva “Bayside School”, titolo originale “Saved by the Bell”. La notizia della morte è stata confermata a Variety da Jay Schachter, suo agente di lunga data. Non sono state rese note, al momento, la causa del decesso né altre circostanze sulla morte dell’attore.

Il ricordo dell’agente Jay Schachter

Schachter, che oltre a rappresentarlo professionalmente era suo amico da più di vent’anni, ha ricordato Haskins soffermandosi anche sul rapporto che aveva costruito con il pubblico: «È una perdita tragica. Tutti amavano il preside Belding e chi di noi ha avuto modo di conoscere Dennis lo amava ancora di più. Era una persona fantastica e amava davvero alla follia i suoi fan. Trovava sempre del tempo per loro, qualunque cosa accadesse. È stato mio cliente e caro amico per oltre vent’anni e mi mancherà moltissimo. Ho il cuore spezzato».

Il preside Belding e il successo di Bayside School

Il nome di Dennis Haskins rimane legato soprattutto a Richard Belding, il preside della Bayside High interpretato dall’attore durante l’intero percorso di Bayside School. La serie è andata in onda dal 1989 al 1992 e Haskins è apparso in quasi 90 episodi. Belding era l’autorità scolastica chiamata a gestire le iniziative e i problemi provocati dagli studenti, tra i quali Zack Morris, A.C. Slater e Screech Powers. Il personaggio era riconoscibile anche per la frase ricorrente pronunciata quando cercava di riportare l’ordine tra i ragazzi: «Ehi, ehi, ehi, che cosa sta succedendo qui?». Haskins ha condiviso la serie con Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond, Lark Voorhies, Tiffani-Amber Thiessen, Elizabeth Berkley e Mario Lopez.

Gli altri film e programmi televisivi

Sebbene Richard Belding sia rimasto il suo personaggio più conosciuto, la carriera di Dennis Haskins ha compreso anche altre produzioni cinematografiche e televisive. L’attore è apparso, tra gli altri titoli, in Abstruse, Un milione di modi per morire nel West, A Bennett Song Holiday, Trailer Park Shark e Jennifer Falls.