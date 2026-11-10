Controlli degli agenti della polizia municipale a Palermo. Gli interventi degli agenti hanno spaziato dalla sicurezza stradale alla lotta all’abusivismo commerciale, con l’obiettivo primario di promuovere comportamenti responsabili alla guida, tutelare i consumatori e salvaguardare la legalità nelle attività economiche della città.

Le multe per eccesso di velocità

Sul fronte della circolazione stradale, nella settimana dal 2 al 6 novembre le pattuglie hanno accertato quasi 500 violazioni per eccesso di velocità nel corso di 10 servizi mirati sulle principali arterie cittadine. I controlli con le apparecchiature Telelaser TruSpeed, che prevedono la contestazione immediata, si sono concentrati in viale dell’Olimpo, viale Regione Siciliana Nord-Ovest (in entrambe le direzioni verso Catania e Trapani) e via Libertà, portando all’elevazione di 96 verbali per il superamento dei limiti previsti dall’articolo 142 del Codice della Strada.

Altri quattro servizi straordinari sono stati eseguiti con il sistema App. 106 per l’accertamento differito tramite documentazione fotografica. In questo caso, le verifiche in via Lanza di Scalea, viale Regione Siciliana Nord-Ovest e viale Michelangelo hanno fatto registrare ben 383 sanzioni per velocità eccessiva.

Mancata revisione e assicurazione

Non è mancata l’attenzione al fenomeno della sosta irregolare e alle irregolarità amministrative dei veicoli. Grazie a quattro pattugliamenti effettuati con l’apparecchiatura Lince Street Control lungo l’asse viario tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, sono state contestate 194 violazioni per sosta vietata. Nel corso delle medesime verifiche, i vigili hanno scoperto 27 veicoli con omessa revisione e 7 mezzi del tutto privi della copertura assicurativa obbligatoria.

Multe ai monopattini

Un capitolo a parte ha riguardato la mobilità elettrica, con tre controlli specifici indirizzati ai conducenti di monopattini. In via Libertà sono stati fermati quattro mezzi e riscontrate 7 violazioni della normativa di settore, tra cui la mancanza di assicurazione, il mancato utilizzo del casco e l’assenza della targa. A queste si sono sommate altre 8 sanzioni relative a infrazioni del Codice della Strada per omessa revisione, mancanza della patente di guida, assenza dei documenti di bordo e irregolarità nella circolazione nei centri abitati.

Sequestri nei mercatini di merce contraffatta

La Polizia Municipale ha eseguito controlli al mercatino di via Galilei, in via De Saliba, ha permesso di apporre i sigilli a 166 paia di scarpe che riproducevano i marchi di noti brand nazionali e internazionali.

L’ambulante sorpreso a vendere la merce è stato sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per la violazione delle norme regionali sul commercio. Contestualmente, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per commercio di prodotti con marchi contraffatti, ricettazione, invasione arbitraria di terreni ed edifici, oltre a deturpamento o imbrattamento di beni altrui. Durante lo stesso intervento sono state sequestrate a carico di ignoti altre 40 borse contraffatte, che si aggiungono ai 40 accessori di alta moda già recuperati pochi giorni prima con un’analoga operazione in via Nina Siciliana.