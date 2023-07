L’intervento, coordinato dal Comune, si è concluso dopo un paio di ore

Sono intervenuti in massa, con diversi agenti e diverse auto, per eseguire il censimento dei residenti del palazzo di ferro in via Brigata Aosta a Palermo occupato da anni e sul quale pende un provvedimento di sgombero. Oltre a controllare quale siano i nuclei familiari che vivono in quel palazzo a due passi da via dei Cantieri sono state eseguite le verifiche sugli allacci dell’energia elettrica.

Operazione sollecitata dal Comune

L’operazione è stata sollecitata dal Comune che intende informatizzare le istanze e la graduatoria per gli alloggi popolari lavorare le pratiche più celermente. “Ad oggi – spiega Antonella Tirrito, assessore comunale con delega all’emergenza abitativa ed educativa – contiamo circa 2.500/3.000 famiglie in attesa di un alloggio. Ogni anno, verso agosto, le graduatorie vengono aggiornate e questa nuova procedura digitale ci consentirà di intervenire più rapidamente e di garantire operazioni trasparenti”.

Le parole dell’assessore Tirrito

Una delle condizioni necessarie per presentare la domanda è quella di non essere un occupante abusivo: “Innanzitutto – prosegue l’assessore Tirrito – va sottolineato l’utilizzo improprio del termine ‘emergenza’ visto che questa storia va avanti da tempo e c’è chi ha sottoposto l’istanza anni fa. Ma purtroppo, in questi anni, chi non era un occupante nel frattempo lo è diventato. Questa operazione ci consentirà di avere dei dati aggiornati su queste persone anche sotto il profilo patrimoniale e reddituale”.

Intervento si è chiuso in un paio di ore

L’intervento, coordinato dal Comune con il supporto della prefettura e della questura, si è concluso regolarmente dopo un paio di ore durante le quali i poliziotti hanno identificato tutti coloro che si trovavano all’interno del “palazzo di ferro”. Negli anni, infatti, molti occupanti hanno preferito abbandonare quelle case. Qualcuno ha trovato altre sistemazioni, qualcun altro è “scappato” non sopportando l’aria che si respirava in quell’immobile. Come successo nel 2012 quando qualcuno incendiò i rifiuti sul tetto del palazzo.