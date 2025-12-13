Una quarantina di alunni della scuola “Giovanni Falcone” di via Pensabene allo Zen a Palermo, per festeggiare le imminenti festività natalizie, hanno incontrato i poliziotti del commissariato San Lorenzo. A far gli onori di casa, la dirigente del commissariato, Silvia Como che, insieme alle sue donne ed ai suoi uomini, ha voluto far sentire l’affetto e la vicinanza della polizia di Stato agli alunni provenienti da quattro 3° classi elementari dell’istituto scolastico.

E’ stata l’occasione per far comprendere alle giovani generazioni come sia possibile incontrarsi e riunirsi, come un’unica famiglia, attorno a valori comuni come quelli di legalità e giustizia. Per farlo si è scelto il gioco attorno al quale, tradizionalmente, tutte le famiglie italiane si riuniscono: la tombola, anche se in una rivisitazione legata alla vita della Polizia di Stato; ad ogni numero è stato infatti associato un aspetto o un particolare della vita dei poliziotti cosicché i bambini potessero meglio coglierne ogni sfaccettatura.

Le estrazioni di ogni numero sono state quindi il pretesto per stare insieme in allegria e vincere simpatici cadeaux nella declinazione di una personalissima smorfia che ha cercato di coniugare la cabala con la giustizia e la solidarietà. La giornata si è conclusa con la consegna di gadget della Polizia di Stato, abbracci e, alla luce del gradimento espresso dai piccoli, con la solenne promessa di un arrivederci per il prossimo anno.