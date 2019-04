Ruba in un negozio di via Ruggero Settimo e scappa ma un poliziotto libero dal servizio si lancia in un lungo inseguimento tra i vicoli del centro e lo blocca. La polizia ha arrestato ieri pomeriggio un tunisino di 35 anni, H.O., con le accuse di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

E’ accaduto ieri pomeriggio quando il tunisino è entrato nel negozio di abbigliamento Alcoot. Dopo un giro tra gli scaffali ha preso un giubbotto di colore marrone, è uscito e ha iniziato a correre verso via Cavour, dove una commessa ha provato a rincorrerlo per qualche centinaio di metri.

L’agente libero dal servizio, attirato dalle urla dell’impiegata, si è messo sulle tracce del ladro prima dell’arrivo dei colleghi delle volanti. La fuga si è conclusa in via dell’Orologio, dove però il poliziotto si è ritrovato a doversi difendere dal 35enne che ha cercato di colpirlo con calci, pugni e anche un bicchiere di vetro.

Dopo una breve colluttazione sono intervenuti i colleghi dell’Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico che lo hanno aiutato a bloccare il tunisino e ad ammanettarlo. L’agente libero dal servizio è andato poi al Policlinico per alcuni controlli: per lui qualche graffio e qualche trauma considerato guaribile in 6 giorni.

Il 35enne H.O., portato in Questura per accertamenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il titolare del negozio ha successivamente sporto denuncia in commissariato dove gli è stato restituito il giubbotto che il ladro aveva rubato poco prima.