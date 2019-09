Da oggi sono cittadini onorari del comune madonita

Il sindaco di Polizzi Generosa Pino Lo Verde e la sua giunta comunale hanno conferito la cittadinanza onoraria al Salvatore Caltagirone, commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie e a Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico di Palermo.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al sindaco ed all’intera amministrazione comunale che mi ha insignito di questo importante riconoscimento che mi onoro di ricevere” , dice commosso, il commissario Caltagirone. In me rimarrà sempre l’affetto, l’immutata stima e la riconoscenza per la Comunità di Polizzi Generosa. Mi sento di fare, profondamente, parte di questa gente che mi ha accolto e che ogni giorno manifesta nei miei confronti affetto e fiducia. È un riconoscimento che se da un lato mi onora dall’altro mi suscita contrastanti sentimenti di gioia ma anche di forte responsabilità. Da oggi un dubbio mi assale: sarò degno della gratitudine dei “polizzani” che va al di sopra dei miei meriti?”.