Indaga la polizia

Lo hanno picchiato in cinque e portato in un vicolo a Ballarò per rapinarlo. Pomeriggio terribile per un giovane di 26 anni in vicolo Pietà a Palazzo Reale.

Il giovane dopo essere riuscito a liberarsi dalla presa dai suoi aggressori, si è diretto verso la prima volante della polizia capitata a tiro e ha riferito agli agenti quanto avvenuto poco prima: “In due mi hanno costretto ad entrare, poi sono arrivate altre tre persone e mi hanno pestato e rubato l’iPhone e il portafogli”.

Indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere.

I poliziotti del commissariato Oreto e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si trovavano in zona per alcuni controlli su strada e fra le attività commerciali di Ballarò.

La giovane vittima della rapina si è avvicinata a loro raccontando l’incubo appena vissuto e il timore di essersi anche punto, dentro quel rudere, con una delle siringhe lasciate lì da qualche tossicodipendente. Per questa ragione, oltre che per i traumi e le escoriazioni riportate durante il pestaggio, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118.

Nonostante lo shock il giovane ha cercato di riferire quanti più dettagli sui suoi aggressori, così da consentire agli investigatori di avviare le indagini e mettersi sulle tracce dei cinque che lo avrebbero pestato e poi rapinato.

Durante le ricerche in zona gli agenti hanno fermato una ragazza che aveva in tasca uno smartphone simile a quello descritto dal 26enne e di cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla sua provenienza. La posizione della giovane è ora al vaglio della polizia.