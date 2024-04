La buca aveva causato una chiusura al traffico il 23 marzo

Eseguito l’ennesimo rattoppo al ponte Bailey alla Guadagna. Da questa mattina, le maestranze incaricate dal Comune sono al lavoro per cercare di coprire il foro scoperto lo scorso 23 marzo, quando fu necessaria una chiusura al traffico della struttura per alcune ore. La buca aveva coinvolto perfino il tavolato in legno che funge da base, permettendo così di vedere perfino il letto del fiume Oreto. Una situazione che aveva allertato automobilisti e motociclisti in transito.

L’ennesima toppa al ponte Bailey

Una situazione per il quale gli agenti della polizia municipale avevano disposto la chiusura al traffico per alcune ore. Il tutto fra le proteste dei cittadini, costretti a fare marcia indietro e a cercare un’alternativa per recarsi dall’altra parte della città. Il giorno dopo, il dissesto stradale è stato transennato, riducendo al minimo lo spazio disponibile per il passaggio dei mezzi. Si arriva così ad oggi, ovvero all’ennesimo intervento di manutenzione stradale. Nel punto in cui si era creata la buca, le maestranze incaricate dal Comune hanno impiegato quella che sembra essere un foglio di metallo, ricoperto successivamente con del bitume. Per eseguire le operazioni, è stata necessaria una chiusura al traffico di alcune ore.

Serviranno interventi più organici

Chiaramente ciò non basta a rimettere in sesto un ponte che ha bisogno di ben altri interventi. Lavori che non può eseguire il Coime, il quale non ha personale disponibile per interventi in altezza. Secondo quanto filtrato nei giorni scorsi, gli uffici di Palazzo delle Aquile avrebbero rintracciato le risorse necessarie ad eseguire le opere fra le pieghe dell’accordo quadro dedicato al rifacimento della sede stradale sull’asse Crispi-Belgio. Gli interventi dovrebbero prevedere la sostituzione del tavolato in legno danneggiato e il rifacimento dell’asfalto.

La storia della struttura della Guadagna

In origine, la struttura del Genio Militare doveva essere soltanto temporanea. Invece, il ponte Bailey è finito per essere uno snodo fondamentale per la viabilità del quartiere Guadagna e non solo. Una delle poche alternative al ponte Oreto, il quale sarà coinvolto entro pochi mesi da lavori di manutenzione di lungo corso. Ma il tempo passa per tutto e per tutti, lasciando segni evidenti ovunque, ponte Bailey compreso. Sia il tavolato inferiore che l’asfalto in superficie risultano ammalorati, intaccati anche dalla carenza di interventi organici di rilievo. Nonostante i numerosi interventi di rattoppo eseguiti dal Coime, la situazione non sembra essere cambiata di molto.

