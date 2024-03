Trovati i soldi nelle pieghe dell'accordo per rifacimento strade asse Porto-Circomvallazione

La sede stradale del ponte Bailey verrà rifatta. Il Comune di Palermo ha trovato le risorse necessarie per finanziarie un intervento di manutenzione organico sulla struttura della Guadagna, ammalorata da anni di incuria ed interventi sommari.

I lavori da eseguire al ponte Bailey

Gli uffici hanno reperito i fondi fra le pieghe dell’accordo quadro dedicato al rifacimento della sede stradale sull’asse Crispi-Belgio. I lavori dovrebbero prevedere la sostituzione del tavolato in legno danneggiato e il rifacimento dell’asfalto. “Come avevamo chiesto e sollecitato, a breve inizieranno i lavori per la manutenzione straordinaria del ponte Bailey – sottolinea il capogruppo del M5S Antonino Randazzo -. La manutenzione di questa struttura è essenziale, anche in vista dei futuri lavori sul ponte Oreto”. Ancora incerti i tempi d’esecuzione degli interventi, anche se le previsioni parlano di qualche settimana necessaria a svolgere le pratiche burocratiche di rito.

I problemi sulla struttura della Guadagna

Nei giorni scorsi, il ponte Bailey è stato protagonista di una chiusura al traffico di alcune ore imposta a causa delle pessime condizioni in cui versava l’asfalto. Tante le buche presenti sulla struttura. Da alcune di esse era possibile vedere perfino il letto del fiume Oreto. Eppure, il ponte Bailey è stato oggetto di interventi di manutenzione importanti non più tardi di otto mesi fa. Era metà aprile infatti quando le maestranze del Coime avevano realizzato i lavori di scarifica e di manutenzione stradale, riaprendo la strada alla normale circolazione di mezzi. Evidentemente ciò non è stato sufficiente a garantire la tenuta dell’asfalto e delle relative sottostrutture.

Il piano anti-buche del Comune di Palermo

Un settore, quello della manutenzione stradale, sul quale l’Amministrazione Comunale sta progettando numerosi interventi. Due gli appalti che partiranno a breve, entrambi inseriti nel triennale delle opere pubbliche 22-24 approvato in Consiglio Comunale. Il primo, da circa 1,7 milioni di euro, riguarda il rifacimento del tappetino stradale dell’asse compreso fra via Francesco Crispi, via Imperatore Federico, piazza Leoni, viale del Fante, piazza De Gasperi, via Ausonia e via Belgio. L’altro invece, da poco meno di un milione di euro, sta interessando l’intera via Libertà. Infine, circa 200.000 euro saranno destinati al rifacimento dei guard rail danneggiati dagli incidenti stradali.

