Dopo il successo della scorsa edizione, Ustica riapre il sipario su “Il respiro del mare”, festival di arte e cultura promosso dalla Cooperativa Agricantus di Palermo e dal Comune di Ustica con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo. Da mercoledì28 a sabato 31 ottobre saranno quattro le serate all’insegna della comicità e del divertimento, grazie agli spettacoli di altrettanti protagonisti della scena comica siciliana: Ernesto Maria Ponte, Chris Clun, Sergio Vespertino e Marco Manera.

La locandina del festival

“Il respiro del mare” è un appuntamento che rinnova l’impegno della Cooperativa Agricantus e del suo direttore artistico Vito Meccio nella promozione e nella diffusione dello spettacolo dal vivo, con l’obiettivo di ampliare le occasioni di partecipazione culturale ed offrire al pubblico dell’isola quattro serate in cui la comicità sarà proposta attraverso linguaggi e stili differenti – il teatro, il cabaret e la stand-up comedy – con un’attenzione particolare all’accessibilità dei biglietti affinché il festival possa essere un’occasione di crescita culturale e sociale per tutti. Mercoledì 28 ottobre alle ore 21 l’Auditorium Comunale ospiterà Ernestomaria Ponte con il suo spettacolo di successo “Il diverticolo”, in cui affronta con ironia l’ansia per la salute. Tra improbabili esami clinici, diagnosi bizzarre, ipocondrie e disavventure della sanità italiana, l’attore palermitano trasforma le sue vicissitudini personali in un racconto esilarante.

Ernestomaria Ponte

Giovedì 29 ottobre, alle ore 21, sarà la volta di Chris Clun e del suo nuovissimo “Non toccatemi la cucina italiana”, un monologo di stand-up comedy in cui le follie culinarie dei social si intrecciano indissolubilmente con la sua fiera e comica “sicilianità”: si riderà di tradizioni, stereotipi e di tutto quello che succede quando un siciliano decide che il web è troppo piccolo per contenere la sua fame di giustizia.

Chris Clun in “Non toccatemi la cucina italiana”

Venerdì 30 ottobre, alle ore 21, il festival porta sul palco di Ustica Sergio Vespertino e il suo “Metti che rinasco”: scritto a quattro mani con Marco Pomar, è il racconto visionario e surreale di un viaggio a cui farà da colonna sonora la musica originale del compositore Remo Anzovino, eseguita dal vivo dalla fisarmonicista Virginia Maiorana. Un monologo brillante in cui Vespertino interpreterà più personaggi per condurre il pubblico in un tanto vertiginoso quanto bizzarro gioco fatto di domande e di risposte, e che darà vita a una ridda scatenata di folli supposizioni, di concetti assurdi, di bizzarre teorie, di tanto stravaganti quanto travolgenti soluzioni. Un viaggio a cavalcioni della fantasia per ridere, fantasticare, riflettere e ragionare sull’ipotetica possibilità di una seconda opportunità.

Sergio Vespertino in “Metti che rinasco”, foto di Vincenzo Zaffuto

Conclude il festival “Il Respiro del mare”, sabato 31 ottobrealle ore 21, l’attore Marco Manera con il suo monologo comico (di cui è autore, regista e interprete) “E siamo qua”: la riflessione di un insonne sulle mille preoccupazioni del mondo contemporaneo – guerre, carovita, futuro incerto, fake news e intelligenza artificiale -, quelle paure che accomunano un po’ tutti e che si possono affrontare solo con un’arma: l’ironia.

Marco Manera

Il festival “Il Respiro del mare” mira ad essere inclusivo già dal prezzo dei biglietti popolari, e riserva particolari agevolazioni ai residenti di Ustica. Sono partner culturali dell’evento “Pro Loco Ustica, Area Marina Protetta Isola di Ustica” e le associazioni Pangea ed Estreusa che hanno contribuito alla diffusione e promozione del festival.

L’isola di Ustica

INFORMAZIONI Tutti gli spettacoli si terranno nell’Auditorium comunale, in via petriera a Ustica alle ore 21. Biglietto: intero € 10, ridotto residenti € 7. Abbonamento a 4 spettacoli: € 32; ridotto residenti € 20 (solo al botteghino la sera del primo spettacolo). Prenotazioni e informazioni al numero 091.309636. Biglietti online: https://www.tickettando.it/ e su e su https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/ o al botteghino dell’Auditorium 30 minuti prima dello spettacolo.

Luogo: Auditorium comunale di Ustica, Via Petrera, USTICA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Ernestomaria Ponte Chris Clun Sergio Vespertino Marco Manera

Prezzo: 10.00

Info: Dal 28 al 31 ottobre l’isola palermitana ospita la seconda edizione del festival di arte e cultura promosso dalla Cooperativa Agricantus e dal Comune di Ustica con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo: quattro giorni in cui la comicità sarà proposta con linguaggi e stili differenti grazie ad alcuni fuoriclasse della risata come Ernesto Maria Ponte, Chris Clun, Sergio Vespertino e Marco Manera

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.