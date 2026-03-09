Chiusura notturna della carreggiata in direzione Catania di Viale Regione siciliana per consentire i collaudi delle strutture nuove del Ponte Corleone. L’ordinanza è stata emanata dall’Ufficio Traffico e Mobilità . Il provvedimento dispone proprio la chiusura della carreggiata direzione Catania del viale Regione Siciliana in corrispondenza del ponte Corleone in orario notturno per il collaudo dell’opera.

Nel dettaglio, fermo restando le limitazioni già presenti per lavori cosi come richiesto dall’ANAS, in Viale Regione Siciliana, carreggiata direzione Catania a partire dello svincolo per la SS 624/via E. Basile e fino al Ponte Corleone viene disposta la chiusura parziale al traffico dalle ore 22:00 alle ore 24:00 del 10 marzo 2026 e la chiusura totale dalle ore 00:00 alle ore 05:00 del 11 marzo 2026.

Il traffico veicolare sarà regolato da apposita cartellonistica, con la chiusura al transito veicolare della carreggiata centrale e laterale verso Catania, per la verifica di collaudo del Ponte Corleone lato monte.

Il raddoppio delle corsie

Il collaudo si inserisce nei lavori per il raddoppio delle corsie attraverso due ponti aggiuntivi prefabbricati. Il via al montaggio della nuova infrastruttura è stato al centro di un sopralluogo della scorsa settimana.

L’opera è stata affidata ad Anas – in qualità di soggetto attuatore – e prevede il “raddoppio” a quattro corsie con la realizzazione di due nuovi ponti laterali (uno in direzione Trapani ed uno in direzione Catania) in affiancamento al ponte Corleone esistente e, ad oggi, in esercizio.

Il cantiere per la costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto, in attuazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Palermo, il Provveditorato alle Opere Pubbliche ed Anas, sta segnando un passo in avanti decisivo.

Partita la consegna dei primi componenti metallici

In questi giorni è stato dato il via libera alla consegna dei primi componenti metallici destinati all’impalcato di Monte (direzione Catania), prodotti e trasportati direttamente dagli stabilimenti di Fincantieri.

Il cronoprogramma: fase preliminare

L’avanzamento del cronoprogramma vede attualmente impegnate le maestranze su più fronti. Sono previste varie opere. In fase di completamento c’è la realizzazione delle spalle, le strutture portanti che sosterranno le estremità del ponte e l’assemblaggio metallico: parallelamente all’arrivo dei materiali, è stata avviata la prima fase di assemblaggio dei conci.

Si tratta di operazioni preliminari che sono fondamentali per la successiva installazione dell’intero impalcato di Monte ovvero della corsia direzione Catania a fianco del Ponte Corleone.

Fase logistica

Il flusso di forniture da parte di Fincantieri proseguirà nei prossimi giorni con l’invio di ulteriori elementi strutturali. Una volta conclusa questa sessione di montaggio per la carreggiata in direzione Catania, il piano dei lavori prevede l’inizio della fornitura e della posa degli elementi dell’impalcato di Valle (direzione Trapani), garantendo così la continuità operativa del cantiere su entrambi i versanti.

L’integrazione tra le opere in calcestruzzo e la carpenteria metallica ad opera di Anas avviene parallelamente a conferma dell’impegno nel rispettare i tempi previsti per la consegna di un’infrastruttura strategica per il territorio.

