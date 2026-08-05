Concluse con successo all’alba le operazioni di varo dell’impalcato di monte, relativo alla carreggiata in direzione Catania, nell’ambito dei lavori Anas per la realizzazione dei ponti laterali sul fiume Oreto, a Palermo. Nel corso delle operazioni, presenti anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.

Posizionato l’ultimo macro concio, completato ,l’intero impalcato

La fase conclusiva ha riguardato il posizionamento dell’ultimo macroconcio, denominato M4. L’operazione, particolarmente delicata, è stata eseguita con la massima precisione, consentendo al nuovo elemento di inserirsi perfettamente tra i conci precedentemente installati.

Con il completamento di quest’ultima fase è stato realizzato il collegamento strutturale tra le spalle lato Trapani e lato Catania, portando così a compimento l’intero impalcato.

La soddisfazione del responsabile Anas

“Desidero informare tutti i cittadini – ha dichiarato il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, Nicola Montesano – che le operazioni di varo dell’impalcato di monte, relativo alla carreggiata in direzione Catania dei ponti laterali sul fiume Oreto, si sono concluse positivamente e in piena sicurezza. Come Anas esprimiamo grande soddisfazione per il risultato conseguito, che rappresenta un passaggio fondamentale verso il completamento di un’opera strategica per la mobilità di Palermo e dell’intera area metropolitana”.

Solo brevi interruzioni del traffico

Le operazioni sono state gestite con modalità “stop and go”, limitando le interruzioni della circolazione a soli cinque minuti e senza arrecare particolari disagi agli automobilisti.

Nei prossimi giorni proseguiranno le attività di completamento dell’opera, tra cui la chiusura dei giunti e le ultime verifiche strutturali.

Ponto ultimato prima della fine dell’anno

“Con l’aggancio dei conci principali dell’impalcato in direzione Catania – afferma il sindaco Lagalla – è stato raggiunto un traguardo fondamentale nella realizzazione dei ponti laterali sul fiume Oreto. Questo importante avanzamento ci consente di confermare che i lavori relativi a questa carreggiata potranno essere completati entro la fine dell’anno, nel rispetto del cronoprogramma. Il risultato di oggi è il frutto della proficua sinergia tra il Comune di Palermo e il suo Assessorato alle Opere pubbliche, la Regione Siciliana, l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e Anas. È una collaborazione istituzionale che sta producendo risultati concreti e che permette di restituire alla città un’opera strategica, attesa da decenni. Manteniamo così un impegno assunto con i cittadini, portando avanti un’infrastruttura fondamentale per migliorare la fluidità della circolazione e i collegamenti in ingresso e in uscita da Palermo, con benefici per la mobilità dell’intera area metropolitana”.

Cronoprogramma rispettato

“Il completamento del varo dell’impalcato in direzione Catania rappresenta un traguardo tecnico di grande rilievo e – aggiunge l’assessore Orlando – conferma il rispetto del cronoprogramma condiviso con Anas. Si tratta di un intervento atteso da molti anni, che entra finalmente nella sua fase conclusiva e che contribuirà a migliorare in maniera significativa la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione su uno degli assi viari più importanti della città. Ringrazio Anas, le imprese impegnate nel cantiere, i tecnici dell’assessorato e tutte le maestranze che hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato, operando con professionalità e adottando soluzioni che hanno consentito di limitare al minimo i disagi per gli automobilisti durante le delicate operazioni di varo. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione le prossime fasi dei lavori, affinché l’opera possa essere completata nei tempi previsti e restituita alla città, offrendo ai cittadini un’infrastruttura moderna, efficiente e strategica per la mobilità di Palermo”.