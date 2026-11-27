È stato completato con successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre, il varo del macroconcio C1-C4 dell’impalcato metallico di valle del nuovo ponte laterale al Ponte Corleone, lungo viale Regione Siciliana a Palermo. Alle ore 14:00 si sono infatti concluse le delicate operazioni di sollevamento e posa dell’elemento strutturale, segnando un altro passo avanti nel cantiere per il raddoppio dell’infrastruttura.

La riapertura al traffico dopo lo stop temporaneo

Per consentire alle grandi gru di operare in totale sicurezza e posizionare il segmento metallico in quota, si è resa necessaria una chiusura temporanea della sola carreggiata centrale della circonvallazione in direzione Trapani. Lo stop alla circolazione è durato complessivamente 30 minuti: al termine delle manovre, la strada è stata regolarmente riaperta al traffico, limitando al minimo i disagi per gli automobilisti.

Una giornata iniziata con lo slittamento per il furto in cantiere

L’intervento odierno era stato preceduto da una mattinata complessa. Inizialmente programmate per le 5:30 dell’alba, le operazioni erano slittate di diverse ore a causa di un intoppo tecnico legato al ripristino della grande gru di sollevamento.

Il mezzo aveva infatti subito il furto di un cavo di segnale all’interno del cantiere; le attività di sostituzione, configurazione e collaudo per garantire la piena sicurezza dell’attrezzatura avevano richiesto più tempo del previsto, facendo partire il cronoprogramma solo nella tarda mattinata.

I prossimi passi: lunedì tocca al macroconcio C5-C6

Con la posa odierna – che segue quella della “stampella” avvenuta lunedì 23 novembre e i rinvii dei giorni scorsi dovuti alle forti raffiche di vento – il cantiere guarda già alla prossima settimana.

Il varo del successivo macroconcio C5-C6 è già fissato in calendario per lunedì 30 novembre a partire dalle ore 5:30, condizioni meteorologiche permettendo. Anche in quell’occasione, durante le fasi più delicate del sollevamento, la circolazione sulla carreggiata centrale in direzione Trapani sarà regolata con brevi interruzioni temporanee.