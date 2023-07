Dal 24 luglio al 6 ottobre

Scatta una nuova fase di lavori al ponte Corleone, a Palermo. Questa volta, ad essere coinvolte, saranno le carreggiate del viadotto sul fiume Oreto. Gli operai inizieranno dalla corsia in direzione Catania. In particolare, gli interventi riguarderanno opere di manutenzione della parte laterale della sede stradale. Una striscia di asfalto di due metri e venticinque centimetri al momento delimitata da spartitraffico in plastica e non accessibile alle auto. Lavori di manutenzione che poi si sposteranno sulla corsia in direzione Trapani, per concludersi entro ottobre 2023, termine ultimo secondo cronoprogramma sottoscritto fra Anas e il Comune di Palermo ad ottobre 2022.

Cosa prevede l’ordinanza del Comune

Ad annunciare questa nuova tranche di interventi è l’ordinanza 1041 del 21 luglio 2023, firmata dal Capo Area dell’Ufficio Mobilità Sergio Maneri. Secondo quanto previsto dal documento, l’ordinanza sarà valida dal 24 luglio fino al 6 ottobre. Come sopra ricordato, i lavori riguarderanno inizialmente la carreggiata in direzione Catania. Sulla parte laterale al momento preclusa al transito dei mezzi, verrà realizzata un’area di cantiere che sarà delimitata da apposite protezione e cartellonistica. Sul fronte della viabilità, cambierà poco, almeno sulla carta. La carreggiata rimarrà a due corsie, una destinata alle auto e l’altro ai mezzi pesanti.

Gli obblighi della ditta e dell’Anas

Secondo quanto previsto dall’atto del Comune, l’impresa esecutrice dei lavori provvederà a posizionare la segnaletica di preavviso, a distanza adeguata per avvisare della presenza del cantiere prima dell’area di intervento su viale Regione Siciliana. Ad Anas invece spetterà il compito di vigilare affinchè le attività del cantiere, da realizzare a cura dell’impresa appaltatrice, siano eseguite a regola d’arte e in osservanza del codice della strada. Lavori che, si spesa, si possano concludere entro ottobre 2023, ovvero il termine previsto in origine dalla convenzione sottoscritta fra Comune ed Anas.

I lavori al ponte Corleone

I lavori di manutenzione straordinaria sul ponte Corleone sono infatti partiti lo scorso ottobre, in virtù della convenzione sottoscritta fra Palazzo delle Aquile e il commissario di Anas Matteo Castiglioni. Interventi, quelli sul ponte Corleone, rientranti nel lotto 22 dell’accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria previsti sull’intero territorio nazionale. Nel caso del ponte Corleone, si tratta di opere di risanamento strutturale relative agli elementi architettonici in cemento armato. Lavori da 4,4 milioni di euro, con poco meno di 700.000 euro destinati ad oneri di sicurezza. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la Steelconcrete, con impresa esecutrice designata la AC&F di Roma. I lavori dovrebbero durare 12 mesi, con conclusione ad ottobre 2023.

(Immagini di repertorio)