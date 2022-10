La firma a Palazzo delle Aquile, tecnici di Anas e della ditta già sul posto

Finalmente ci siamo: dopo tanti, forse troppi, anni di attesa, gli interventi di manutenzione sul ponte Corleone di Palermo potranno finalmente partire. E’ stata firmata questa mattina, nella sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, la consegna dei lavori fra Anas, l’Amministrazione e la Steelconcrete, ditta incaricata di occuparsi delle opere. Un deciso passo in avanti dopo anni di disagi per la cittadinanza e di limitazioni alla viabilità che hanno falcidiato l’intero capoluogo siciliano.

Ponte Corleone, consegnati i lavori

Una firma dell’accordo avvenuta a Palazzo delle Aquile, lontana da occhi indiscreti. Basso profilo, quello scelto da parte dell’Amministrazione, che ha affidato il proprio pensiero sulla questione ad una nota stampa a firma del sindaco Roberto Lagalla. “La consegna dei lavori per la messa in sicurezza e il risanamento strutturale del Ponte Corleone è un altro passaggio importante che questa amministrazione porta a termine, dopo la convenzione firmata lo scorso 6 settembre con il commissario straordinario Matteo Castiglioni, che si avvale dell’Anas come stazione appaltante”.

“Vigileremo sugli interventi”

Firma dell’accordo che non concluderà il lavoro della Giunta e del sindaco, che vigileranno sul buon andamento delgi interventi. “L’amministrazione comunale è riuscita a superare lo stallo. Ha sbloccato la convenzione e, di conseguenza, l’avvio dei lavori su un’infrastruttura strategica per la città. Compito del Comune sarà quello di stimolare e vigilare sulle grandi opere pubbliche a Palermo. Così come è successo con Anas proprio per il ponte Corleone e, ad esempio, con Rfi, per il completamento dell’anello ferroviario”.

Si parte dalla carreggiata in direzione Catania

Un tavolo, quello tenuto al Comune, dal quale non sono ancora trapelate le specifiche di questo primo stralcio di interventi, anche se la relazione effettuata dalla Icaro Progetti ad inizio anno contiene al suo interno tutto l’insieme delle criticità che riguardano il viadotto di viale Regione Siciliana. Quel che è certo è che si inizierà dalla carreggiata in direzione Catania. Gli interventi, almeno in questa prima fase, non comporteranno particolari disagi alla viabilità visto che interesseranno le parti inferiori del ponte Corleone. Si parte quindi, con la speranza che i lavori si possano concludere in un tempo ragionevole.

L’assessore Orlando: “Già al lavoro per progetto raddoppio”

Sulla questione è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando. L’esponente di Italia Viva guarda già al futuro, in particolare al potenziamento dell’asse di viale Regione Siciliana attraverso il progetto del raddoppio del ponte Corleone. “Abbiamo messo nelle mani del commissario Castiglioni le risorse necessarie per procedere ai lavori di consolidamento del ponte, grazie al quale i tempi di affidamento e realizzazione previsti nella convenzione saranno rapidi e certi. Siamo già al lavoro per reperire, attraverso la rimodulazione dei fondi del Patto per Palermo, le risorse necessarie per il raddoppio del Ponte Corleone”.