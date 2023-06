L'annuncio dal Comune

Si sblocca la situazione nei pressi del ponte Corleone di Palermo. E’ stato riaperto questa mattina il secondo accesso al viadotto sul fiume Oreto, quello della carreggiata in direzione Catania all’altezza dell’ex Baby Luna. Chiusura che si era resa necessaria per consentire le analisi e i relativi lavori di manutenzione, ancora in corso, sulla struttura di viale Regione Siciliana.

Ponte Corleone, riapre lo svincolo in direzione Catania

Come avvenuto sulla carreggiata in direzione Trapani circa un mese fa, le maestranze del Coime hanno provveduto a rimuovere i new jersey che sbarravano l’accesso per consentire la normale defluizione dei mezzi dalla bretella laterale. Area chiusa da oltre un anno in seguito alle limitazioni imposte sul tratto del raccordo fra A19 e A29, proprio all’altezza del ponte Corleone. Viene quindi ripristinata la normale viabilità della zona, con la conseguente rimozione della rotonda artificiale installata per l’occasione all’altezza del carcere di Pagliarelli.

E’ il secondo svincolo a riaprire

Ripristino della viabilità che segue a quella messa in campo il 17 maggio scorso, quando a riaprire fu l’accesso dalla corsia laterale nel senso opposto di marcia, quella in direzione Trapani. L’avanzamento dei lavori di manutenzione sul viadotto di viale Regione Siciliana ha permesso di riaprire lo sbocco al traffico del raccordo fra A19 e A29, chiuso dal febbraio 2022 in seguito alle analisi condotte sulla struttura che valica il fiume Oreto.

Fatto che aveva provocato non pochi disagi alla viabilità, con la bretella laterale di viale Regione Siciliana che era stata sbarrata con dei new jersey, diventando a doppio senso di marcia per consentire l’accesso a lavoratori e residenti della zona. Un blocco che qualcuno, soprattutto nei primi giorni, provò addirittura ad aggirare passando con i mezzi sul marciapiede, anch’esso sbarrato in seguito alle violazioni. Non sono mancate le polemiche visto che, soprattutto negli orari di punta e durante il rientro del weekend, la strada diventa terra di code lunghe diverse centinaia di metri.