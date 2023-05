Proseguono gli interventi di manutenzione sotto l'egida del commissario

Torna agibile la bretella laterale d’ingresso al ponte Corleone, in direzione Trapani. L’avanzamento dei lavori di manutenzione sul viadotto di viale Regione Siciliana, condotti sotto l’egida del commissario Anas Matteo Castiglioni, ha permesso di riaprire lo sbocco al traffico del raccordo fra A19 e A29, chiuso dal febbraio 2022 in seguito alle analisi condotte sulla struttura che valica il fiume Oreto. Da oggi quindi, gli automobilisti potranno accedere al viadotto di viale Regione, in direzione Trapani, attraverso la strada laterale.

Ponte Corleone, torna agibile la bretella direzione Trapani







Fatto che aveva provocato non pochi disagi alla viabilità, con la bretella laterale di viale Regione Siciliana che era stata sbarrata con dei new jersey, diventando a doppio senso di marcia per consentire l’accesso a lavoratori e residenti della zona. Un blocco che qualcuno, illo tempore, provò addirittura ad aggirare passando con i mezzi sul marciapiede, anch’esso sbarrato in seguito alle violazioni. Da oggi, quindi, si torna alla normalità. Questa mattina infatti le maestranze del Comune di Palermo hanno tolto le barriere di cemento armato posizionate sul posto, servendosi di un bobcat. Fatto che ha riaperto le porte agli ingressi dalla bretella laterale in direzione trapani e che permetterà di allegerire il traffico sulla corsia centrale. Ciò in attesa che venga definitivamente completati i lavori sul viadotto.

Chinnici: “Risultato importante”

Fatto su cui esprime soddisfazione il capogruppo di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici. L’esponente vicino al senatore Davide Faraone e al gruppo politico di Italia Viva ha tenuto a fare il punto della situazione sugli interventi sul viadotto di viale Regione Siciliana. “La riapertura della laterale della circonvallazione all’altezza del Ponte Corleone, lato mare, è un importante risultato. Consentirà di rendere più fluida la circolazione di viale Regione Siciliana, alleggerendo il traffico, grazie all’avanzamento dei lavori sul ponte. I lavori pubblici in città, dopo anni di ritardi e lentezze, finalmente sono ripartiti grazie anche all’impegno dell’assessore Totò Orlando. Sul Ponte Corleone abbiamo preso un impegno con la città che stiamo mantenendo, a partire dal coinvolgimento di Anas, e continueremo a tenere alta l’attenzione fino alla conclusione degli interventi”.