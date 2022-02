Tante le violazioni all'ordinanza, vigili urbani appongono sigilli

Viabilità nel caos nei pressi del ponte Corleone, a Palermo. Oltre alle code chilometriche che si generano nelle ore di punta su viale Regione Siciliana, sono tante le violazioni all’ordinanza di chiusura della bretella laterale in direzione Trapani. A tal proposito, qualcuno ha pensato bene di muoversi in maniera alternativa. Non ricorrendo a strumenti di mobilità green, bensì passando sopra il marciapiede di viale Regione Siciliana, entrando così sul raccordo schivando il traffico.

Ponte Corleone, auto passano sul marciapiede

Violazioni multiple dell’ordinanza registrate nel pomeriggio di martedì 15 febbraio, poche ore dopo l’apposizione dei new jersey necessari a sbarrare l’ultimo ingresso in entrata sul ponte Corleone. A riprendere l’accaduto un utente del social network Tik Tok, che ha pubblicato online l’accaduto. Un’operazione, quella messa in atto dal Comune, figlia delle richiesta della Icaro Progetti, l’azienda che si sta occupando di valutare le condizioni strutturale del viadotto di viale Regione Siciliana. L’obiettivo è infatti quello di evitare ingressi in diagonale sul ponte Corleone. Ma qualcuno ha deciso di fregarsene, violando le regole poste dall’Ufficio Mobilità.

I vigili urbani hanno apposto i sigilli

Da capire come questi soggetti siano riusciti in questa deprecabile impresa. La strada, infatti, dovrebbe essere vigilata, proprio al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza e di consentire l’accesso agli aventi diritto, già gravati da limitazioni che andranno avanti ancora per molto tempo. Al fine di evitare ulteriori violazioni, i vigili urbani hanno apposto del nastro rosso proprio sul punto d’ingresso usato dagli automobilisti per passare.

L’ultima ordinanza sul ponte Corleone

La chiusura dell’ultimo ingresso sul raccordo nei pressi del ponte Corleone è solo il frutto dell’ultima ordinanza dell’Ufficio Mobilità. A tal proposito, il tratto da via Villagrazia fino allo sbarramento è diventato a doppio senso di circolazione. Per gli automobilisti, le scelte diventano due: o risalire per la bretella e immettersi nuovamente su viale Regione Siciliana. Oppure deviare su via Villagrazia ed affrontare il traffico cittadino. Una vera mazzata per tutti coloro i quali utilizzavano la via laterale per schivare parte dell’implacabile traffico che si genera sull’area del ponte Corleone. Nonchè per tutte le aziende che si trovano nei pressi del viadotto di viale Regione Siciliana, le quali temono cali di fatturato simili a quelli occorsi alle aziende presenti sull’altra corsia.